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Во Львовской области столкнулись автобус и автопоезд — полиция рассказала о четырех погибших

17 июля 2024 16:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Ужасное ДТП во Львовской области — погибли четыре человека
Автопоезд на месте ДТП. Фото: полиция Львовской области
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львовской области столкнулись автопоезд и автобус. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в среду, 17 июля.

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Ужасное ДТП во Львовской области

ДТП произошло утром, 17 февраля, на трассе "Мукачево — Ивано-Франковск — Львов" в пределах села Давыдов Львовского района. Автобус ехал по маршруту "Львов-Вибранивка".

В результате происшествия погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров были госпитализированы. Среди пострадавших четырехлетний мальчик.

ДТП во Львовской области
Разбитый в результате ДТП автобус. Фото: полиция Львовской области
ДТП Львовская область
Автобус на месте ДТП. Фото: полиция Львовской области

Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло дорожно- транспортное происшествие на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Напомним, во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП Львов авто Украина автобусы жертвы

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