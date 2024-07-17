Ужасное ДТП во Львовской области — погибли четыре человека

Во Львовской области столкнулись автобус и автопоезд — полиция рассказала о четырех погибших
Во Львовской области столкнулись автопоезд и автобус. В результате погибли четыре человека.
Об этом сообщили в полиции Львовской области в среду, 17 июля.
Ужасное ДТП во Львовской области
ДТП произошло утром, 17 февраля, на трассе "Мукачево — Ивано-Франковск — Львов" в пределах села Давыдов Львовского района. Автобус ехал по маршруту "Львов-Вибранивка".
В результате происшествия погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров были госпитализированы. Среди пострадавших четырехлетний мальчик.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло дорожно- транспортное происшествие на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.
Напомним, во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.
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