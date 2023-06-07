На Львівщину прибули перші евакуйовані мешканці Херсонщини

Українці на вокзалі. Фото: Gettyimages

Цієї ночі на Львівщину прибули власним трансортом перші люди, які евакуювалися з Херсонської області через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомив у пресслужбі Львівської ОВА.

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Деталі евакуації

"Люди потребували лише консультативної допомоги. Масової евакуації на Львівщину наразі нема. Якщо буде потреба, в області обіцяють надати прихисток всім, хто евакуюється. Волонтери Медико-психологічної допомоги на Головному залізничному вокзалі Львова, фахівці консультативно-координаційних центрів та прихистки — напоготові", — повідомив Максим Козицький

У пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації додають, якщо ви прибули на Львівщину і потребуєте допомоги, телефонуйте на Гарячу лінію нашої області за номером 112, там вам нададуть усю необхідну інформацію. Для отримання гуманітарної, фінансової, юридичної чи психологічної допомоги, скерування на проживання потрібно заповнити анкету

Нагадаємо, ми раніше писали, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що скликає евакуаційну комісію у звʼязку з підривом Каховської ГЕС. Львів має бути готовий приймати постраждалих у результаті підриву окупантами Каховської ГЕС.

До слова, як прихисток для нових переселенців у мерії розглядають варіант розконсервування модульних містечок у Стрийському парку, на вул. Пулюя та на Сихові. А також, за необхідності, тимчасові прихистки розгорнуть у закладах освіти, в яких завершилось навчання.

Також, ми писали, що волонтери з Львівського благодійного фонду "Домівка Врятованих Тварин" виїжджають на Херсонщину, аби допомогти запобігти наслідкам російського теракту та займатися порятунком безпритульних тварин.