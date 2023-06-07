На Львовщину прибыли первые эвакуированные жители Херсона

Украинцы на вокзале. Фото: Gettyimages

Этой ночью во Львовскую область прибыли собственным трансортом первые люди, которые эвакуировались из Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил в пресс-службе Львовской ОВА .

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Детали эвакуации

"Люди нуждались только в консультативной помощи. Массовой эвакуации на Львовщину пока нет. В случае необходимости, в области обещают предоставить убежище всем, кто эвакуируется. Волонтеры Медико-психологической помощи на Главном железнодорожном вокзале Львова, специалисты консультативно-координационных центров и приюты — наготове" - сообщил Максим Козицкий

В пресс-службе Львовской областной военной администрации добавляют, если вы прибыли на Львовщину и нуждаетесь в помощи, звоните на Горячую линию нашей области по номеру 112, там вам предоставят всю необходимую информацию. Для получения гуманитарной, финансовой, юридической или психологической помощи, направление на жительство нужно заполнить анкету

Напомним, мы ранее писали, что городской голова Львова Андрей Садовый заявил , что созывает эвакуационную комиссию в связи с подрывом Каховской ГЭС . Львов должен быть готов принимать пострадавших в результате взрыва оккупантами Каховской ГЭС.

К слову, как приют для новых переселенцев в мэрии рассматривают вариант расконсервирования модульных городков в Стрыйском парке, на ул. Пулюя и на Сыхове. А также, при необходимости, временные приюты развернут в учебных заведениях, в которых завершилось обучение.

Также, мы писали, что волонтеры из Львовского благотворительного фонда "Дом Спасенных Животных" выезжают на Херсонщину, чтобы помочь предотвратить последствия российского теракта и заниматься спасением бездомных животных.