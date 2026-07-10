Напад на військових ТЦК у Львові: затримано ще трьох учасників сутичок

Затримання учасників сутичок з ТЦК у Львові. Фото: Прокуратура України

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Львові правоохоронці затримали ще трьох учасників сутичок із військовослужбовцями ТЦК у Сихівському районі. За даними слідства, двоє з них підбурювали натовп і брали участь у пошкодженні та перекиданні службового позашляховика. Ще одного чоловіка підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 10 липня.

У Львові затримали ще трьох учасників сутичок з ТЦК

У Львові правоохоронці затримали ще трьох місцевих жителів, яких слідство вважає активними учасниками сутичок, що сталися у Сихівському районі за участю військовослужбовців ТЦК, поліцейських та цивільних.

За даними слідства, двоє затриманих — чоловіки віком 21 та 28 років — організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій. Крім цього, вони, за версією слідства, особисто брали участь у пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП. Зокрема, блокували його рух, стрибали по автомобілю, а згодом перекинули його.

Третім затриманим є 45-річний львів'янин. За інформацією прокуратури, він провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК. Не отримавши очікуваної реакції на свої дії, чоловік почав застосовувати силу — шарпав військового, намагався зірвати з нього формений одяг та продовжував словесно ображати.

У прокуратурі зазначили, що всі троє затриманих є мешканцями того ж мікрорайону, де стався інцидент.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Також готується клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Крім того, напередодні правоохоронці затримали 23-річного львів'янина, який під час інциденту застосував газовий балончик стосовно працівників поліції. Також, за даними слідства, він завдав тілесних ушкоджень одному з правоохоронців, унаслідок чого той отримав травми голови.

У прокуратурі нагадали, що під час інциденту за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських та близько 200 цивільних осіб було заблоковано, пошкоджено та перекинуто службовий автомобіль KIA Sorento. Під час спроб правоохоронців припинити протиправні дії окремі учасники сутичок чинили їм опір.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій.

Скриншот повідомлення Львівської обласної прокуратури/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 10 липня 2026 року суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави 23-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички з представниками ТЦК у Львові. За даними слідства, підозрюваний застосував газовий балончик і травмував одного з правоохоронців.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський назвав сутички за участю військовослужбовців ТЦК у Львові "дуже поганою історією" та засудив ставлення до людей у військовій формі. За його словами, Міністерство внутрішніх справ має з'ясувати всі обставини інциденту в межах закону. Водночас глава держави закликав Міністерство оборони виконати раніше озвучені зобов'язання щодо роботи ТЦК.

Новини.LIVE також повідомляли, що 8 липня у Львові під час перевірки військово-облікових документів працівники ТЦК та поліції зупинили чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. За даними Львівського обласного ТЦК та СП, після цього група невідомих заблокувала службовий автомобіль військових, пошкодила його та перекинула. Поліція проводить розслідування.