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Нашестя гризунів у Львові — у підвалах міста розкладають отруту

20 червня 2024 16:55
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Бригадир Софія
редактор
У підвалах будинків Львова розкладають отруту — що відомо
Жінка розкидує отруту. Фото: Львівська міська адміністрація
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Цього тижня в центрі Львову почалася незапланована дератизація. Як повідомляє Галицька районна адміністрація, заходи проводять у підвалах будинків, які обслуговуються комунальними управляючими компаніями.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської адміністрації у четвер, 20 червня.

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Місцева влада закликала інших управителів будинків — ОСББ, ЖБК, приватні управляючі компанії, заклади громадського харчування та інші організації  самостійно провести дезінфекційні роботи.

"Профілактичні заходи щодо дератизації проводяться двічі на рік — весною і восени. Оскільки почастішали звернення від мешканців про появу гризунів, ми прийняли рішення провести позачергову дератизацію у нашому районі. Відтак, комунальні управляючі компанії спільно з працівниками Обласного комунального підприємства "Профілактична дезінфекція" цього тижня розпочали роботи. Працівники профдезінфекції розкладають отруту, яка є безпечна для мешканців та домашніх улюбленців", — заявила голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк.

 

Сьогодні у підвалі за адресою вул. Григоровича, 4, комунальна компанія "ЛКП "Княже місто" провела розкидання спеціальних препаратів для боротьби з гризунами. За словами дезінспектора Зоряни Волошин, ця отрута буде активна приблизно один місяць.

"Минулого місяця вже розставляли отруту у цьому будинку. Якщо подивитися на її вигляд, то зрозуміло, що у цьому підвалі щурів немає. Відзначу, що отруту ми періодично міняємо, бо у гризунів виробляється імунітет. Тому, крім затравленої пшениці, ми ще використовуємо отруту "Смерть щурам" або "Винищувач мишей та щурів", — додала інспекторка.

Також біля контейнерних майданчиків на вул. Торгова, проспекті Чорновола та на вул. Федорова було встановлено спеціалізовані пастки для ліквідації гризунів.

Нагадаємо, у Львові мешканець виявив у квартирі пляшки з ртуттю та викликав рятувальників. Загалом з помешкання вилучили 6,5 кг ртуті.

Раніше у Львові в одній із багатоповерхівок трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.

Львів
Україна
Львівська область
миші
шкідники
гризуни

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