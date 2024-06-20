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Нашествие грызунов во Львове — в подвалах города раскладывают яд

20 июня 2024 16:55
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Бригадир София
редактор
В подвалах домов Львова разлагают яд — что известно
Женщина разбрасывает яд. Фото: Львовская городская администрация
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На этой неделе в центре Львова началась незапланированная дератизация. Как сообщает Галицкая районная администрация, мероприятия проводятся в подвалах домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской городской администрации в четверг, 20 июня.

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Местные власти призвали других управляющих домов — ОСМД, ЖЭК, частные управляющие компании, заведения общепита и другие организации самостоятельно провести дезинфекционные работы.

"Профилактические мероприятия по дератизации проводятся дважды в год — весной и осенью. Поскольку участились обращения от жителей о появлении грызунов, мы приняли решение провести внеочередную дератизацию в нашем районе. Следовательно, коммунальные управляющие компании совместно с работниками Областного коммунального предприятия "Профилактическая дезинфекция" на этой неделе начали работы. Работники профдезинфекции разлаживают яд, который является безопасным для жителей и домашних любимцев", — заявила глава Галицкой районной администрации Галина Гладяк.

 

Сегодня в подвале по адресу ул. Григоровича, 4, коммунальная компания "ЛКП "Княжеский город" провела разбрасывание специальных препаратов для борьбы с грызунами. По словам дезинспектора Зоряны Волошин, этот яд будет активен примерно один месяц.

"В прошлом месяце уже расставляли яд в этом доме. Если посмотреть на его вид, то понятно, что в этом подвале крыс нет. Отмечу, что яд мы периодически меняем, потому что у грызунов вырабатывается иммунитет. Поэтому, кроме затравленной пшеницы, мы еще используем яд. "Смерть крыс" или "Истребитель мышей и крыс", — добавила инспектор.

Также возле контейнерных площадок по ул. Торговая, просп. Чорновола и на ул. Федорова были установлены специализированные ловушки для ликвидации грызунов.

Напомним, во Львове житель обнаружил в квартире бутылки со ртутью и вызвал спасателей. В общей сложности из помещения изъяли 6,5 кг ртути.

Ранее во Львове в одной из многоэтажек произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.

Львов
Украина
Львовская область
мыши
вредители
грызуны

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