Населені пункти Львівської області залишаються без світла після негоди

Ремонт енергосистеми. Фото: Укренерго

У Львівській області продовжується ліквідація наслідків негоди. Наразі майже 100 населених пунктів залишаються без електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації у Facebook у неділю, 23 червня.

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Відсутність світла внаслідок негоди

"Станом на цю годину роботи над відновленням електропостачання у містах та селах Львівщини ще тривають. Всього працює 150 енергетиків, а також залучено 52 одиниці техніки", — йдеться у повідомленні.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, наразі без електроенергії 97 населених пунктів області, з них — 40 повністю без світла та 57 частково.

Допис Львівської ОДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня у Львові сталася негода. Наразі роботу громадського транспорту вже відновлено, триває ліквідація наслідків.

Також в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання ракети в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.