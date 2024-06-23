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Наслідки негоди у Львівській області — скільки населених пунктів залишаються без світла

23 червня 2024 19:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Населені пункти Львівської області залишаються без світла після негоди
Ремонт енергосистеми. Фото: Укренерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області продовжується ліквідація наслідків негоди. Наразі майже 100 населених пунктів залишаються без електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації у Facebook у неділю, 23 червня.

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"Станом на цю годину роботи над відновленням електропостачання у містах та селах Львівщини ще тривають. Всього працює 150 енергетиків, а також залучено 52 одиниці техніки", — йдеться у повідомленні.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, наразі без електроенергії 97 населених пунктів області, з них — 40 повністю без світла та 57 частково.

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Допис Львівської ОДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня у Львові сталася негода. Наразі роботу громадського транспорту вже відновлено, триває ліквідація наслідків.

Також в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання ракети в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури

негода
електроенергія
Львівська область
електропостачання

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