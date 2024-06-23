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Последствия непогоды во Львовской области — сколько населенных пунктов остаются без света

23 июня 2024 19:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Населенные пункты Львовской области остаются без света после непогоды
Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области продолжается ликвидация последствий непогоды. Сейчас почти 100 населенных пунктов остаются без электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации в Facebook в воскресенье, 23 июня.

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"По состоянию на этот час работы над восстановлением электроснабжения в городах и селах Львовщины еще продолжаются. Всего работает 150 энергетиков, а также привлечено 52 единицы техники", — говорится в сообщении.

По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, без электроэнергии 97 населенных пунктов области, из них — 40 полностью без света и 57 частично.

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Пост Львовской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, 23 июня во Львове произошло непогода. Работа общественного транспорта уже возобновлена, продолжается ликвидация последствий.

Также в ночь на 22 июня во Львовской области произошло попадание ракеты в объект критической энергетической инфраструктуры.

непогода
электроэнергия
Львовская область
электроснабжение

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