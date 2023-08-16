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Наслідки ракетного удару по Львівщині: що відомо про потерпілих

16 серпня 2023 13:29
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Марта Байдака
Журналіст
Наслідки ракетного удару по Львівщині: що відомо про потерпілих
Зруйнований будинок внаслідок ракетної атаки. Фото: ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Станом на сьогодні, 16 серпня, у медзакладах залишаються четверо людей, яких госпіталізували після ракетного удару, який був по Львівщині 15 серпня. В одного постраждалого перелом, в іншого  — закрита черепно-мозкова травма. Ще двоє  — із гіпертонічним кризом.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

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Як повідомили в адміністрації, у Львові пошкоджені близько 100 будинків. Про потребу у відселенні та забезпеченні тимчасовим житлом заявили 4 сім'ї, а це 12 осіб.

У Львівській області, в селі Ставчани обстежили 36 присадибних ділянок. Три житлові будинки та три господарські не підлягають відновленню. В інших будинках є руйнування дахів, вікон, тріщини на стінах. Також, в селі Холодновідка атаки пошкоджені дві електроопори, обірвані електричні дроти на лінії електропередач.

В області виділять 200 тисяч грн для ліквідації наслідків

"Провели засідання сільської комісії ТЕБ і НС, на якому вирішили виділити 200 тисяч гривень з резервного фонду для ліквідації наслідків ракетного удару. Суму планують переглянути та збільшити сьогодні  — під час засідання сесії сільської ради", — повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо ліквідації наслідків ранкових ракетних обстрілів,15 серпня, по Львову та області. 

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