Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Последствия ракетного удара по Львовщине: что известно о пострадавших arrow

Последствия ракетного удара по Львовщине: что известно о пострадавших

16 августа 2023 13:29
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Последствия ракетного удара по Львовщине: что известно о пострадавших
Разрушен дом в результате ракетной атаки. Фото: ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На сегодня, 16 августа, в медучреждениях остаются четыре человека, которых госпитализировали после ракетного удара, который был по Львовщине 15 августа. У одного пострадавшего перелом, у другого — закрытая черепно-мозговая травма. Еще двое  — с гипертоническим кризом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки на Львовщину

Как сообщили в администрации, во Львове повреждено около 100 домов. О потребности в отселении и обеспечении временным жильем заявили 4 семьи, а это 12 человек.

Во Львовской области, в селе Ставчани обследовали 36 приусадебных участков. Три жилых дома и три хозяйственных, последние не подлежат восстановлению. В других домах есть разрушение крыш, окон, трещины на стенах. Также, в селе Холодноводка атаки повреждены две электроопоры, оборваны электрические провода на линии электропередач.

В области выделят 200 тысяч грн для ликвидации последствий

"Провели заседание сельской комиссии ТЭБ и ЧС, на котором решили выделить 200 тысяч гривен из резервного фонда для ликвидации последствий ракетного удара. Сумму планируют пересмотреть и увеличить сегодня во время заседания сессии сельского совета",  — сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

Напомним, мы ранее писали, что Новини.LIVE собрали всю информацию о ликвидации последствий утренних ракетных обстрелов,15 августа, по Львову и  области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз