Последствия ракетного удара по Львовщине: что известно о пострадавших

Разрушен дом в результате ракетной атаки. Фото: ОВА

На сегодня, 16 августа, в медучреждениях остаются четыре человека, которых госпитализировали после ракетного удара, который был по Львовщине 15 августа. У одного пострадавшего перелом, у другого — закрытая черепно-мозговая травма. Еще двое — с гипертоническим кризом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки на Львовщину

Как сообщили в администрации, во Львове повреждено около 100 домов. О потребности в отселении и обеспечении временным жильем заявили 4 семьи, а это 12 человек.

Во Львовской области, в селе Ставчани обследовали 36 приусадебных участков. Три жилых дома и три хозяйственных, последние не подлежат восстановлению. В других домах есть разрушение крыш, окон, трещины на стенах. Также, в селе Холодноводка атаки повреждены две электроопоры, оборваны электрические провода на линии электропередач.

В области выделят 200 тысяч грн для ликвидации последствий

"Провели заседание сельской комиссии ТЭБ и ЧС, на котором решили выделить 200 тысяч гривен из резервного фонда для ликвидации последствий ракетного удара. Сумму планируют пересмотреть и увеличить сегодня во время заседания сессии сельского совета", — сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

Напомним, мы ранее писали, что Новини.LIVE собрали всю информацию о ликвидации последствий утренних ракетных обстрелов,15 августа, по Львову и области.