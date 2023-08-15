Ракетна атака по Львову: що відбувається на місці влучання

Наслідки ракетного обстрілу Львова 15 серпня. Фото: ДСНС

У Львові досі триває ліквідація ранкових обстрілів. На місцях працюють рятувальні служби.

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Як відомо, о 05:00 15 серпня у Львові пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару. Уламки ракет впали на житлові комплекси в районі вулиць Патона та Каховської, після чого на верхніх поверхах трапилась пожежа. Пошкоджено 20 будинків.

"Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих поки що не надходила", — розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Наслідки ракетної атаки у Львові. Фото: Андрій Садовий/Telegram

У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Згодом мер міста Андрій Садовий розповів, що через падіння ракети у Львові ніхто не загинув. Ракета впала на території дитячого садочка. Від павільйону у дворі закладу залишилася лише воронка. До того ж сам садок також перетворився на руїни.

"Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій — 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", — додав Козицький.

Наразі на місці влучання досі триває ліквідація ранкових обстрілів. На місцях працюють рятувальні служби.

Відомо, що місто виділить 20 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків ранкового ракетного удару. Зокрема, комунальники обстежать усі будинки і територію поблизу для оцінення збитків. Наразі відомо про пошкодження близько 100 помешкань, вибито близько 500 вікон в будинках.

Наслідки ракетного обстрілу Львова 15 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу Львова 15 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу Львова 15 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу Львова 15 серпня. Фото: ДСНС 1 / 4

Також через ракетну атаку є пошкодження в мережах обленерго в місті та області.

В "Укренерго" завили, що фахівці відновлюють живлення споживачів. Відновити подачу електроенергії планують до кінця дня.

Реакція місцевих жителів на обстріли

"Я почув, що щось гуде, побіг в коридор і перший вибух був — просто вікно відчинилось, ніби нічого страшного, потім через 10 хвилин — так здалося, я не знаю чи 10 хвилин було…. потім був другий вибух, який вибив одне вікно і третій, який знищив повністю всі вікна, — у хаті повно осколків…жахливо",— розповів мешканець зруйнованої квартири у Львові Роман.

За свідченнями іншої мешканки, дії не добре були скоординовані, пожежна безпека не спрацювала.

"Хотілось би, щоб ДСНС та поліція краще працювали між собою",— наголосила вона.

Нагадаємо, близько 04:00 15 серпня в Україні почалася повітряна тривога у всіх регіонах. Окупанти здійснили масовану ракетну атаку.

Окрім того, під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. Внаслідок цього відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів врятували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих.