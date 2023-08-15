Ракетная атака по Львову: что происходит на месте попадания

Последствия ракетных обстрелов Львова 15 августа. Фото: ГСЧС

Во Львове продолжается ликвидация утренних обстрелов. На местах работают спасательные службы.

Новини.LIVE собрали всю информацию, известную в эту минуту.

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Как известно, в 05:00 15 августа во Львове прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар. Обломки ракет упали на жилые комплексы в районе улиц Патона и Каховской, после чего на верхних этажах произошел пожар. Повреждены 20 домов.

"Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала", — рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Последствия ракетной атаки во Львове Фото: Андрей Садовый/Telegram

Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый рассказал, что из-за падения ракеты во Львове никто не погиб. Ракета упала на территории детского сада. От павильона во дворе заведения осталась только воронка. К тому же сам сад также превратился в руины.

"Пострадали 15 человек. Самой молодой потерпевшей 10 лет, самой старшей — 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окна, ушибов. Пять человек госпитализированы", — добавил Козицкий.

На месте попадания до сих пор продолжается ликвидация утренних обстрелов. На местах работают спасательные службы.

Известно, что город выделит 20 миллионов гривен на ликвидацию последствий утреннего ракетного удара. В частности, коммунальщики обследуют все дома и территорию поблизости для оценки ущерба. В настоящее время известно о повреждении около 100 помещений, выбито около 500 окон в домах.

Последствия ракетных обстрелов Львова 15 августа. Фото: ГСЧС

Последствия ракетных обстрелов Львова 15 августа. Фото: ГСЧС

Последствия ракетных обстрелов Львова 15 августа. Фото: ГСЧС

Последствия ракетных обстрелов Львова 15 августа. Фото: ГСЧС 1/4 _ 4

Также из-за ракетной атаки есть повреждения в сетях облэнерго в городе и области.

В "Укрэнерго" заявили, что специалисты возобновляют питание потребителей. Возобновить подачу электроэнергии планируют до конца дня.

Реакция местных жителей на обстрелы

"Я услышал, что что-то гудит, побежал в коридор и первый взрыв был — просто окно открылось, будто ничего страшного, потом через 10 минут — так показалось, я не знаю или 10 минут было... потом был второй взрыв, выбивший одно окно и третий, уничтоживший полностью все окна, — в доме полно осколков… ужасно", — рассказал житель разрушенной квартиры во Львове Роман.

По свидетельству другой жительницы, действия не были хорошо скоординированы, пожарная безопасность не сработала.

"Хотелось бы, чтобы ГСЧС и полиция лучше работали между собой", — подчеркнула она.

Напомним, около 04:00 15 августа в Украине началась воздушная тревога во всех регионах. Оккупанты совершили массированную ракетную атаку.

Кроме того, во вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасли одного пострадавшего и изъяли тела еще троих погибших.