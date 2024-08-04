ДТП у Львові — ледь не загинула дитина

Не тримався на ногах — у Львові нетверезий водій ледь не збив дитину та пошкодив два авто
У Львові патрульна поліція затримала нетверезого водія, який вчинив одразу кілька дорожньо-транспортних пригод та намагався втекти. При цьому внаслідок його дій ледь не загинула дитина.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у неділю, 4 липня.
Нетверезий водій здійснив низку ДТП
"Днями чоловік зателефонував у поліцію, через те, що керманич автомобіля Skoda Fabia ледь не збив у дворі, на вулиці Володимира Великого, його дитину", — повідомили в поліції.
Після цього, прямуючи у своїх справах, згаданий водій зачепив ще два автомобілі — Ford та Renault.
Правоохоронці знайшли та зупинили порушника.
"33-річний водій був настільки нетверезий, що не міг навіть сидіти. Перевірка на приладі Драгер показала результат 4,31 проміле", — повідомили в поліції.
Автомобіль порушника евакуювали, а на нього самого склали усі необхідні адміністративні матеріали.
"Закликаємо водіїв у жодному разі не сідати нетверезими за кермо. Цього разу водія вчасно відсторонили. Чим могло все закінчитися — страшно уявити", — зазначили в поліції.
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