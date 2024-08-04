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Не держался на ногах — во Львове нетрезвый водитель чуть не сбил ребенка и повредил два автомобиля

4 августа 2024 22:54
Дмитрий Галушка - Редактор
ДТП во Львове - чуть не погиб ребенок
Эвакуация автомобиля нарушителя. Фото: полиция Львовской области
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львове патрульная полиция задержала нетрезвого водителя, который совершил сразу несколько дорожно-транспортных происшествий и пытался скрыться. При этом в результате его действий чуть не погиб ребенок.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области в воскресенье, 4 июля.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

Нетрезвый водитель совершил ряд ДТП

"На днях мужчина позвонил в полицию из-за того, что водитель автомобиля Skoda Fabia чуть не сбил во дворе, на улице Владимира Великого, его ребенка", — сообщили в полиции.

После этого, следуя по своим делам, упомянутый водитель задел еще два автомобиля — Ford и Renault.

Правоохранители обнаружили и остановили нарушителя.

"33-летний водитель был настолько нетрезв, что не мог даже сидеть. Проверка на приборе Драгер показала результат 4,31 промилле", — сообщили в полиции.

дтп
Проверка содержания алкоголя. Фото: полиция Львовской области

Автомобиль нарушителя эвакуировали, а на него самого составили все необходимые административные материалы.

"Призываем водителей ни в коем случае не садиться нетрезвыми за руль. На этот раз водителя вовремя отстранили. Чем могло все закончиться — страшно представить", — отметили в полиции.

поврежденное авто
Царапины на автомобиле. Фото: полиция Львовской области
авто после ДТП
Поврежденный автомобиль. Фото: полиция Львовской области

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