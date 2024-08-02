У Львові зафіксовано погіршення якості повітря на кількох локаціях — перелік

Жінка з маскою. Фото: Pexels

На деяких локаціях у Львові зафіксовано погіршення якості повітря. Заміри проводяться трьома уповноваженими акредитованими лабораторіями.

Про це повідомила пресслужба Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.

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Перевищення зафіксували:

на дорозі на вул. Шевченка, 376;

перехресті вул. Шевченка — Левандівка;

перехресті вул. Шевченка — Ковча;

перехресті вул. Сяйво — Широка — Левандівська;

перехресті вул. Городоцька — Залізнична;

перехресті вул. Чупринки — Горбачевського;

перехресті вул. Виговського — Кульпарківська — В. Великого.

"Моніторинг повітря важливий для визначення та оцінки кількості викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Особливо в населених пунктах, де діють промислові підприємства, де є викиди від твердопаливних котелень, де велика кількість автомобільного транспорту, там завжди існує ризик перевищення рівнів забруднювальних речовин у повітрі", — наголосила т.в.о. директора департаменту Оксана Війтик.

Відомо, що заміри проводяться трьома уповноваженими акредитованими лабораторіями:

Львівського регіонального центру з гідрометеорології ДСНС України;

ДУ "Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України";

КП "Адміністративно-технічного управління" Львівської міської ради.

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