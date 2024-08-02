У Львові зафіксовано погіршення якості повітря на кількох локаціях — перелік

Небезпека для львів'ян — у місті зафіксували погіршення якості повітря на кількох локаціях
На деяких локаціях у Львові зафіксовано погіршення якості повітря. Заміри проводяться трьома уповноваженими акредитованими лабораторіями.
Про це повідомила пресслужба Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
Погіршення якості повітря у Львові
Перевищення зафіксували:
- на дорозі на вул. Шевченка, 376;
- перехресті вул. Шевченка — Левандівка;
- перехресті вул. Шевченка — Ковча;
- перехресті вул. Сяйво — Широка — Левандівська;
- перехресті вул. Городоцька — Залізнична;
- перехресті вул. Чупринки — Горбачевського;
- перехресті вул. Виговського — Кульпарківська — В. Великого.
"Моніторинг повітря важливий для визначення та оцінки кількості викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Особливо в населених пунктах, де діють промислові підприємства, де є викиди від твердопаливних котелень, де велика кількість автомобільного транспорту, там завжди існує ризик перевищення рівнів забруднювальних речовин у повітрі", — наголосила т.в.о. директора департаменту Оксана Війтик.
Відомо, що заміри проводяться трьома уповноваженими акредитованими лабораторіями:
- Львівського регіонального центру з гідрометеорології ДСНС України;
- ДУ "Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України";
- КП "Адміністративно-технічного управління" Львівської міської ради.
Нагадаємо, Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який привласнив гроші для купівлі автомобіля для військовослужбовців Збройних сил України. За шахрайство суд призначив зловмиснику покарання — три роки обмеження волі.
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