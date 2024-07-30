У Львові поліція затримала чоловіка, який розбив вікно в автівці

У Львові чоловік розбив вікно в медичному авто — у поліції розкрили деталі
У Львові невідомий розбив вікно у припаркованому медичному авто. Поліція розшукала 27-річного чоловіка.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у вівторок, 30 липня.
Що відомо про хуліганство
Правоохоронці розповіли, що пізно ввечері 28 липня їм надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини у Львові невідомий чоловік розбив вікно у припаркованому автомобілі.
Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою і очевидці події надали їм опис чоловіка та вказали куди він пішов.
"Патрульні почали обстежувати територію та виявили громадянина, схожого за описом. 27-річний чоловік зізнався у скоєному. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Львові автомобіль збив дитину. Очевидці повідомляють, що дівчинка перебігала дорогу.
Також ми писали, що на Львівщині чоловік намагався незвичним способом втекти за кордон. Він заховався у спальному відділенні транспортного засобу і хотів виїхати у Польщу.
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