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У Львові чоловік розбив вікно в медичному авто — у поліції розкрили деталі

30 липня 2024 13:57
Катерина Османська - Редактор
У Львові поліція затримала чоловіка, який розбив вікно в автівці
Розбите вікно в автівці. Фото: facebook/lvivpolice
Катерина Османська - Редактор

У Львові невідомий розбив вікно у припаркованому медичному авто. Поліція розшукала 27-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у вівторок, 30 липня. 

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Правоохоронці розповіли, що пізно ввечері 28 липня їм надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини у Львові невідомий чоловік розбив вікно у припаркованому автомобілі.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою і очевидці події  надали їм опис чоловіка та вказали куди він пішов. 

"Патрульні почали обстежувати територію та виявили громадянина, схожого за описом. 27-річний чоловік зізнався у скоєному. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису патрульної поліції

Нагадаємо, нещодавно у Львові автомобіль збив дитину. Очевидці повідомляють, що дівчинка перебігала дорогу. 

Також ми писали, що на Львівщині чоловік намагався незвичним способом втекти за кордон. Він заховався у спальному відділенні транспортного засобу і хотів виїхати у Польщу. 

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