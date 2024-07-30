Во Львове полиция задержала мужчину, который разбил окно в машине

Разбитое окно в автомобиле. Фото: facebook/lvivpolice

Во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном медицинском авто. Полиция разыскала 27-летнего мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Что известно о хулиганстве

Правоохранители рассказали, что поздно вечером 28 июля им поступило сообщение о том, что на проспекте Червоной Калины во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном автомобиле.

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу и очевидцы происшествия предоставили им описание мужчины и указали, куда он пошел.

"Патрульные начали обследовать территорию и обнаружили гражданина, похожего по описанию. 27-летний мужчина признался в содеянном. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения патрульной полиции

Напомним, недавно во Львове автомобиль сбил ребенка. Очевидцы сообщают, что девочка перебегала дорогу.

Также мы писали, что во Львовской области мужчина пытался необычным способом убежать за границу. Он скрылся в спальном отделении транспортного средства и хотел выехать в Польшу.