Во Львове полиция задержала мужчину, который разбил окно в машине

Во Львове мужчина разбил окно в медицинском автомобиле — в полиции раскрыли детали
Во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном медицинском авто. Полиция разыскала 27-летнего мужчину.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области во вторник, 30 июля.
Что известно о хулиганстве
Правоохранители рассказали, что поздно вечером 28 июля им поступило сообщение о том, что на проспекте Червоной Калины во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном автомобиле.
Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу и очевидцы происшествия предоставили им описание мужчины и указали, куда он пошел.
"Патрульные начали обследовать территорию и обнаружили гражданина, похожего по описанию. 27-летний мужчина признался в содеянном. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно во Львове автомобиль сбил ребенка. Очевидцы сообщают, что девочка перебегала дорогу.
Также мы писали, что во Львовской области мужчина пытался необычным способом убежать за границу. Он скрылся в спальном отделении транспортного средства и хотел выехать в Польшу.
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