Во Львове зафиксировано ухудшение качества воздуха на нескольких локациях — перечень

Опасность для львовян — в городе зафиксировали ухудшение качества воздуха на нескольких локациях
На некоторых локациях во Львове зафиксировано ухудшение качества воздуха. Замеры проводятся тремя уполномоченными аккредитованными лабораториями.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Львовской областной военной администрации.
Ухудшение качества воздуха во Львове
Превышения зафиксировали:
- по дороге на ул. Шевченко, 376;
- перекрестке ул. Шевченко — Левандовка;
- перекрестке ул. Шевченко — Ковча;
- перекрестке ул. Сяйво — Широкое — Левандовская;
- перекрестке ул. Городоцкая — Железнодорожная;
- перекрестке ул. Чупрынки — Горбачевского;
- перекрестке ул. Выговского — Кульпарковская — В. Великого.
"Мониторинг воздуха важен для определения и оценки количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Особенно в населенных пунктах, где действуют промышленные предприятия, где есть выбросы от твердотопливных котельных, где большое количество автомобильного транспорта, там всегда существует риск превышения уровней загрязняющих веществ в воздухе", — отметила и.о. директора департамента Оксана Вийтык.
Известно, что замеры производятся тремя уполномоченными аккредитованными лабораториями:
- Львовского регионального центра по гидрометеорологии ГСЧС Украины;
- ГУ "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины";
- КП "Административно-техническое управление" Львовского городского совета.
Напомним, Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор львовянину, присвоившему деньги для покупки автомобиля для военнослужащих Вооруженных сил Украины. За мошенничество суд назначил злоумышленнику наказание — три года ограничения свободы.
Ранее во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном медицинском авто. Полиция разыскала 27-летнего мужчину.
Читайте Новини.LIVE!