Во Львове зафиксировано ухудшение качества воздуха на нескольких локациях — перечень

Женщина с маской. Фото: Pexels

На некоторых локациях во Львове зафиксировано ухудшение качества воздуха. Замеры проводятся тремя уполномоченными аккредитованными лабораториями.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Львовской областной военной администрации.

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Превышения зафиксировали:

по дороге на ул. Шевченко, 376;

перекрестке ул. Шевченко — Левандовка;

перекрестке ул. Шевченко — Ковча;

перекрестке ул. Сяйво — Широкое — Левандовская;

перекрестке ул. Городоцкая — Железнодорожная;

перекрестке ул. Чупрынки — Горбачевского;

перекрестке ул. Выговского — Кульпарковская — В. Великого.

"Мониторинг воздуха важен для определения и оценки количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Особенно в населенных пунктах, где действуют промышленные предприятия, где есть выбросы от твердотопливных котельных, где большое количество автомобильного транспорта, там всегда существует риск превышения уровней загрязняющих веществ в воздухе", — отметила и.о. директора департамента Оксана Вийтык.

Известно, что замеры производятся тремя уполномоченными аккредитованными лабораториями:

Львовского регионального центра по гидрометеорологии ГСЧС Украины;

ГУ "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины";

КП "Административно-техническое управление" Львовского городского совета.

Напомним, Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор львовянину, присвоившему деньги для покупки автомобиля для военнослужащих Вооруженных сил Украины. За мошенничество суд назначил злоумышленнику наказание — три года ограничения свободы.

Ранее во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном медицинском авто. Полиция разыскала 27-летнего мужчину.