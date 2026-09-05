Прогноз погоди у Львові та області на завтра 6 вересня

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 6 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощ та пориви вітру, внаслідок чого оголошено небезпеку. Водночас температура повітря вдень буде комфортною.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 6 вересня

Вночі очікується невеликий дощ, а вдень істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а зранку та вдень пориви до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 6 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Львівщині вночі +7...+12 °C , вдень +16...+21 °C ;

, вдень ; у Львові вночі +9...+11 °C, вдень +17...+19 °C.

Через пориви вітру 15-20 метрів на секунду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Львівщині 6 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра переважно середня (третій клас), м. Мостицька висока (четвертий клас), м. Рава-Руська надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільницю Львівської політехніки Наталію Шаховську, серед абітурієнтів Львівської політехніки зростає інтерес до інженерних спеціальностей. Водночас найбільш популярними напрямами й надалі залишаються психологія, менеджмент, право та IT.

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