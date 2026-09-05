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Головна Львів Негода на Львівщині: синоптики прогнозують дощі та вітер завтра

Негода на Львівщині: синоптики прогнозують дощі та вітер завтра

Ua ru
5 вересня 2026 18:51
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 6 вересня
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 6 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощ та пориви вітру, внаслідок чого оголошено небезпеку. Водночас температура повітря вдень буде комфортною.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 6 вересня

Вночі очікується невеликий дощ, а вдень істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а зранку та вдень пориви до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня
Погода в Україні 6 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Львівщині вночі +7...+12 °C, вдень +16...+21 °C;
  • у Львові вночі +9...+11 °C, вдень +17...+19 °C.

Через пориви вітру 15-20 метрів на секунду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Львівщині 6 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра переважно середня (третій клас), м. Мостицька висока (четвертий клас), м. Рава-Руська надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди у Львові на 6 вересня
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільницю Львівської політехніки Наталію Шаховську, серед абітурієнтів Львівської політехніки зростає інтерес до інженерних спеціальностей. Водночас найбільш популярними напрямами й надалі залишаються психологія, менеджмент, право та IT.

Крім того, ми писали, що у Львові цього місяця не очікується чергового підвищення основних тарифів. Ціни на проїзд, газ та електроенергію залишаться без змін.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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