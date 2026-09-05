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Главная Львов Непогода на Львовщине: синоптики прогнозируют дожди и ветер завтра

Непогода на Львовщине: синоптики прогнозируют дожди и ветер завтра

Ua ru
5 сентября 2026 18:51
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 6 сентября
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 6 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о дожде и порывах ветра, в связи с чем объявлена опасность. В то же время температура воздуха днём будет комфортной.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области 6 сентября

Ночью ожидается небольшой дождь, а днём существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, а утром и днём порывы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня
Погода в Украине 6 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +7...+12 °C, днём +16...+21 °C;
  • во Львове ночью +9...+11 °C, днём +17...+19 °C.

Из-за порывов ветра со скоростью 15–20 метров в секунду синоптики объявили первый уровень опасности.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львовской области 6 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра преимущественно средняя (третий класс), в г. Мостицкая — высокая (четвертый класс), в г. Рава-Русская — чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность.

Прогноз погоди у Львові на 6 вересня
Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Львовской политехники Наталью Шаховскую, среди абитуриентов Львовской политехники растет интерес к инженерным специальностям. В то же время наиболее популярными направлениями по-прежнему остаются психология, менеджмент, право и IT.

Кроме того, мы писали, что во Львове в этом месяце не ожидается очередного повышения основных тарифов. Цены на проезд, газ и электроэнергию останутся без изменений.

погода Львов Львовская область прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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