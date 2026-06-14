Прогноз погоди у Львові та області на завтра 15 червня

Негода не покидає Львівщину: синоптики прогнозують дощі та грози
Погода у Львові та області завтра, 15 червня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади та грози. Крім того, можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові та області 15 червня
Вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі, а подекуди можливі грози. Вітер південно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +5...+10 °C, вдень +17...+22 °C;
- у Львові вночі +7...+9 °C, вдень +19...+21 °C.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через грози та пориви південно-західного вітру.
Пожежна небезпека
Завтра переважно відсутня (перший клас), місцями низька (другий клас), м. Рава-Руська висока (четвертий клас), м. Броди середня (третій клас) пожежна небезпека.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівської області, 13 червня у Шептицькому сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка та ще четверо людей отримали поранення.
Крім того, вчора у Львові пройшла акція на підтримку військовополонених. На площу біля памʼятника Шевченку вийшли родичі полонених, сімʼї зниклих безвісти, ветерани та небайдужі.