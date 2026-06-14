Прогноз погоди у Львові та області на завтра 15 червня

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 15 червня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади та грози. Крім того, можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 15 червня

Вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі, а подекуди можливі грози. Вітер південно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 15 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по Львівській області вночі +5...+10 °C , вдень +17...+22 °C ;

, вдень ; у Львові вночі +7...+9 °C, вдень +19...+21 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через грози та пориви південно-західного вітру.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра переважно відсутня (перший клас), місцями низька (другий клас), м. Рава-Руська висока (четвертий клас), м. Броди середня (третій клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівської області, 13 червня у Шептицькому сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка та ще четверо людей отримали поранення.

Крім того, вчора у Львові пройшла акція на підтримку військовополонених. На площу біля памʼятника Шевченку вийшли родичі полонених, сімʼї зниклих безвісти, ветерани та небайдужі.