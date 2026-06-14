Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Негода не покидає Львівщину: синоптики прогнозують дощі та грози

Негода не покидає Львівщину: синоптики прогнозують дощі та грози

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 19:39
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 15 червня
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 15 червня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади та грози. Крім того, можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 15 червня

Вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі, а подекуди можливі грози. Вітер південно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня
Погода в Україні 15 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі +5...+10 °C, вдень +17...+22 °C;
  • у Львові вночі +7...+9 °C, вдень +19...+21 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через грози та пориви південно-західного вітру. 

Читайте також:
Погода у Львові та області 15 червня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра переважно відсутня (перший клас), місцями низька (другий клас), м. Рава-Руська висока (четвертий клас), м. Броди середня (третій клас) пожежна небезпека. 

Погода у Львові 15 червня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівської області, 13 червня у Шептицькому сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка та ще четверо людей отримали поранення.

Крім того, вчора у Львові пройшла акція на підтримку військовополонених. На площу біля памʼятника Шевченку вийшли родичі полонених, сімʼї зниклих безвісти, ветерани та небайдужі.

погода прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації