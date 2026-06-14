Прогноз погоды во Львове и области на завтра 15 июня

Непогода не покидает Львовщину: синоптики прогнозируют дожди и грозы
Погода во Львове и области завтра, 15 июня, будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Погода во Львове и области 15 июня
Ночью местами, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди, а кое-где возможны грозы. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +5...+10 °C, днем +17...+22 °C;
- во Львове ночью +7...+9 °C, днем +19...+21 °C.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гроз и порывов юго-западного ветра.
Пожарная опасность
Завтра преимущественно отсутствует (первый класс), местами низкая (второй класс), в г. Рава-Русская высокая (четвертый класс), в г. Броды средняя (третий класс) пожарная опасность.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Львовской области, 13 июня в Шептицком произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и еще четверо человек получили ранения.
Кроме того, вчера во Львове прошла акция в поддержку военнопленных. На площадь у памятника Шевченко вышли родственники пленных, семьи пропавших без вести, ветераны и неравнодушные люди.