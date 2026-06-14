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Главная Львов Непогода не покидает Львовщину: синоптики прогнозируют дожди и грозы

Непогода не покидает Львовщину: синоптики прогнозируют дожди и грозы

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 19:39
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 15 июня
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 15 июня, будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и области 15 июня

Ночью местами, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди, а кое-где возможны грозы. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня
Погода в Украине 15 июня. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +5...+10 °C, днем +17...+22 °C;
  • во Львове ночью +7...+9 °C, днем +19...+21 °C.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гроз и порывов юго-западного ветра.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра преимущественно отсутствует (первый класс), местами низкая (второй класс), в г. Рава-Русская высокая (четвертый класс), в г. Броды средняя (третий класс) пожарная опасность.

Погода у Львові 15 червня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Львовской области, 13 июня в Шептицком произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и еще четверо человек получили ранения.

Кроме того, вчера во Львове прошла акция в поддержку военнопленных. На площадь у памятника Шевченко вышли родственники пленных, семьи пропавших без вести, ветераны и неравнодушные люди.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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