Незаконно заволоділи приміщеннями у центрі Львова — адвокат та його спільники отримали підозру

Люди на площі Ринок у Львові. Ілюстративне фото: find-way.com.ua

Адвокат організував шахрайську схему заволодіння підвальними приміщеннями загальною площею майже 130 кв. м на площі Ринок у Львові. Для реалізації свого плану він залучив двох державних реєстраторів та експерта у сфері архітектури. Згодом приміщення юрист продав за 3 млн грн. Правоохоронці висунули підозру злочинцям, а на приміщення накладено арешт.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Викриття незаконного привласнення підвалів у центрі Львова

За даними слідства, адвокат організував злочинну схему привласнення підвалів у центрі Львова площею 130 кв. м. Як відомо, ці приміщення розміщені у буферній зоні об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та перебували у комунальній власності міста.

"На підставі підроблених офіційних документів службовці вносили несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що допомогло відчужити об’єкти нерухомості", — йдеться в повідомленні.

Згодом на підставі фіктивного висновку про об'єднання підвалів фігурант незаконно розширив площу приміщень і продав їх за 3 млн грн. Таким чином, адвокату вдалося легалізувати майно.

Адвокату, двом державним реєстраторам та експерту оголошено про підозри за фактом зловживання повноваженнями, шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та підробку документів. А також несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

Наразі на підвальні приміщення накладено арешти і триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові продають історичну віллу "Ломниця", побудовану у 1911 році. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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