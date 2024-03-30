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Незаконно завладели помещениями в центре Львова — адвокат и его сообщники получили подозрение

30 марта 2024 14:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Незаконно завладели помещениями в центре Львова — адвокат и его сообщники получили подозрение
Люди на площади Рынок во Львове. Иллюстративное фото: find-way.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Адвокат организовал мошенническую схему завладения подвальными помещениями общей площадью около 130 кв. м на площади Рынок во Львове. Для реализации своего плана он привлек двух государственных регистраторов и эксперта по архитектуре. Впоследствии помещение юрист продал за 3 млн грн. Правоохранители выдвинули подозрение преступникам, а на помещение наложен арест.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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По данным следствия, адвокат организовал преступную схему присвоения подвалов в центре Львова площадью 130 кв. м. Как известно, эти помещения находятся в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и находились в коммунальной собственности города.

"На основании поддельных официальных документов служащие вносили несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что помогло отчуждать объекты недвижимости", — говорится в сообщении.

Затем на основании фиктивного заключения об объединении подвалов фигурант незаконно расширил площадь помещений и продал их за 3 млн грн. Таким образом адвокату удалось легализовать имущество.

Адвокату, двум государственным регистраторам и эксперту объявлено о подозрениях по факту злоупотребления полномочиями, мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем и подделки документов. А также несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в электронно-вычислительных машинах.

На подвальные помещения наложены аресты и продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львове продают историческую виллу "Ломница", построенную в 1911 году. Здание является памятником архитектуры местного значения.

Ранее мы писали о том, что 26 марта двое злоумышленников ограбили банк во Львове и пытались скрыться из города. Полиция задержала воров, при себе у них был набор вещей.

Львов
мошенничество
прокуратура
адвокат
имущество

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