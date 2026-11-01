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Головна Львів Нічні заморозки та до +10 °C: прогноз погоди на Львівщині на завтра

Нічні заморозки та до +10 °C: прогноз погоди на Львівщині на завтра

Ua ru
1 листопада 2026 14:45
Нічні заморозки та до +10 °C: прогноз погоди Львівщини на 2 листопада Новини.LIVE
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині початок нового тижня, в понеділок, 2 листопада ознаменується хмарною погодою проясненнями, без істотних опадів. Повідомляється, що вночі та вранці можливий туман, а на окремих ділянках — ожеледиця.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові та області 2 листопада

Львівські синоптики повідомляють, що 2 листопада в регіоні зберігатиметься хмарність із періодичними проясненнями. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря на Львівщині вночі коливатиметься від -1 °C до +4 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+10 °C. 

Тим часом в обласному центрі, Львові, буде трошки тепліше — нічна температура становитиме +1...+3 °C, а вдень повітря прогріється до +7...+9 °C.

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Новини Львова

Ми писали, що російська армія вкотре атакувала Львівський регіон безпілотниками. Внаслідок обстрілу 1 листопада зафіксовано п'ять пошкоджених житлових будинків, автомобілів та складську будівлю. Ба більше, один із БпЛА впав на недобудований будинок.

Новини.LIVE інформували, що у Бродах Львівської області юнак збив на електросамокаті літню жінку, яка була на велосипеді. Повідомляється, що вона отримала тілесні ушкодження, а його затримали правоохоронці.

Львів Львівська область осінь прогноз погоди туман Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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