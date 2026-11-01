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Главная Львов Ночные заморозки и до +10 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра

Ночные заморозки и до +10 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра

Ua ru
1 ноября 2026 14:45
Ночные заморозки и до +10 °C: прогноз погоды для Львовской области на 2 ноября Новини.LIVE
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области начало новой недели, в понедельник, 2 ноября, будет отмечено облачной погодой с прояснениями, без значительных осадков. Сообщается, что ночью и утром возможен туман, а на отдельных участках — гололед.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове и области 2 ноября

Львовские синоптики сообщают, что 2 ноября в регионе сохранится облачность с периодическими прояснениями. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха на Львовщине ночью будет колебаться от -1 °C до +4 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 °C.

Между тем в областном центре, Львове, будет немного теплее — ночная температура составит +1...+3 °C, а днем воздух прогреется до +7...+9 °C.

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Водителям рекомендуется обратить внимание на погодные условия, в частности на возможный туман и гололед, для безопасного передвижения по дорогам.

Новости Львова

Мы писали, что российская армия в очередной раз атаковала Львовский регион беспилотниками. В результате обстрела 1 ноября зафиксировано пять поврежденных жилых домов, автомобилей и складское здание. Более того, один из БПЛА упал на недостроенный дом.

Новини.LIVE сообщали, что в Бродах Львовской области молодой человек сбил на электросамокате пожилую женщину, которая ехала на велосипеде. Сообщается, что она получила телесные повреждения, а его задержали правоохранители.

Львов Львовская область осень прогноз погоды туман Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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