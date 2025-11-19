Атака РФ на Львів 19 листопада — удар поруч з АЗС залишив заправку без роботи

Обстріл Львова — один з ударів Росії припав поруч з АЗС
Російські окупанти у ніч проти 19 листопада атакували Львів. Один з ударів противника припав поруч з автозаправною станцією.
Про це повідомив працівник АЗС у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці.
Російський обстріл Львова 19 листопада
Працівник заправки зазначив, що прийшов зранку на роботу приймати зміну та побачив наслідки російського обстрілу.
"Тут не було нікого. Ми стояли на протилежній стороні", — зазначив він.
Наразі АЗС не працює в повноцінному режимі, оскільки пожежа, а колонки вимкнені, тому пальне поки не відпускають. Відомо, що відкритий лише магазин.
Коли заправка повернеться до повного режиму роботи, працівники не знають.
Нагадаємо, російські окупанти зруйнували у Львові нове відділення "Укрпошти". Знищено близько 900 посилок клієнтів.
Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу складу із шинами у Львові.
Читайте Новини.LIVE!