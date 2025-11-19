Відео
Україна
Головна Львів РФ знищила нове відділення Укрпошти у Львові — відео

РФ знищила нове відділення Укрпошти у Львові — відео

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:42
Оновлено: 17:01
Обстріл Львова 19 листопада — РФ знищила відділення Укрпошти
Наслідки російської атаки у Львові. Фото: REUTERS/Andriy Perun

Російські війська зранку 19 листопада атакували Львів дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу знищено нове відділення Укрпошти в місті.

Про це повідомили в Укрпошті. 

Читайте також:

Обстріл Львова 19 листопада

У компанії розповіли, що через російські обстріли повністю вигоріло сучасне відділення, яке тільки нещодавно відкрили. Внаслідок цього знищено близько 900 посилок клієнтів. 

"Сумно дивитися, як те, що будували для людей, за мить перетворили на руїну. Але найважливіше — усі працівники живі та неушкоджені", — йдеться у повідомленні. 

Також в Укрпошті повідомили, що вже запустили термінову компенсацію усім клієнтам.

Нагадаємо, під час обстрілу Львова 19 листопада в місті спалахнула пожежа на складі з шинами. Пожежники локалізували основні осередки горіння, не дозволяючи полум’ю перекинутися на прилеглі будівлі.

Крім того, окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Львівської області. Пошкоджень зазнав енергооб'єкт, а також приватні об'єкти.

Укрпошта Львів обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
