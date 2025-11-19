Обстрел Львова 19 ноября — РФ уничтожила отделение Укрпочты

Последствия российской атаки во Львове. Фото: REUTERS/Andriy Perun

Российские войска утром 19 ноября атаковали Львов дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела уничтожено новое отделение Укрпочты в городе.

Об этом сообщили в Укрпочте.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Львова 19 ноября

В компании рассказали, что из-за российских обстрелов полностью выгорело современное отделение, которое только недавно открыли. В результате этого уничтожено около 900 посылок клиентов.

"Грустно смотреть, как то, что строили для людей, за мгновение превратили в руины. Но самое важное — все работники живы и невредимы", — говорится в сообщении.

Также в Укрпочте сообщили, что уже запустили срочную компенсацию всем клиентам.

Напомним, во время обстрела Львова 19 ноября в городе вспыхнул пожар на складе с шинами. Пожарные локализовали основные очаги горения, не позволяя пламени перекинуться на близлежащие здания.

Кроме того, оккупанты ударили по критической инфраструктуре Львовской области. Повреждения получил энергообъект, а также частные объекты.