Главная Львов РФ уничтожила новое отделение Укрпочты во Львове — видео

РФ уничтожила новое отделение Укрпочты во Львове — видео

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:42
обновлено: 17:01
Обстрел Львова 19 ноября — РФ уничтожила отделение Укрпочты
Последствия российской атаки во Львове. Фото: REUTERS/Andriy Perun

Российские войска утром 19 ноября атаковали Львов дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела уничтожено новое отделение Укрпочты в городе.

Об этом сообщили в Укрпочте.

Обстрел Львова 19 ноября

В компании рассказали, что из-за российских обстрелов полностью выгорело современное отделение, которое только недавно открыли. В результате этого уничтожено около 900 посылок клиентов.

"Грустно смотреть, как то, что строили для людей, за мгновение превратили в руины. Но самое важное — все работники живы и невредимы", — говорится в сообщении.

Также в Укрпочте сообщили, что уже запустили срочную компенсацию всем клиентам.

Напомним, во время обстрела Львова 19 ноября в городе вспыхнул пожар на складе с шинами. Пожарные локализовали основные очаги горения, не позволяя пламени перекинуться на близлежащие здания.

Кроме того, оккупанты ударили по критической инфраструктуре Львовской области. Повреждения получил энергообъект, а также частные объекты.

Укрпошта Львов обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
