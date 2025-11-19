Атака РФ на Львов 19 ноября — удар рядом с АЗС оставил заправку без работы

Обстрел Львова — один из ударов России пришелся рядом с АЗС
Российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Львов. Один из ударов противника пришелся рядом с автозаправочной станцией.
Об этом сообщил работник АЗС в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке.
Российский обстрел Львова 19 ноября
Работник заправки отметил, что пришел утром на работу принимать смену и увидел последствия российского обстрела.
"Здесь не было никого. Мы стояли на противоположной стороне", — отметил он.
Сейчас АЗС не работает в полноценном режиме, поскольку пожар, а колонки выключены, поэтому топливо пока не отпускают. Известно, что открыт только магазин.
Когда заправка вернется к полному режиму работы, работники не знают.
Напомним, российские оккупанты разрушили во Львове новое отделение "Укрпочты". Уничтожено около 900 посылок клиентов.
Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела склада с шинами во Львове.
