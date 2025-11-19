Видео
Україна
Обстрел Львова — один из ударов России пришелся рядом с АЗС

Обстрел Львова — один из ударов России пришелся рядом с АЗС

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:57
обновлено: 17:07
Атака РФ на Львов 19 ноября — удар рядом с АЗС оставил заправку без работы
Последствия российского обстрела Львова 19 ноября. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Львов. Один из ударов противника пришелся рядом с автозаправочной станцией.

Об этом сообщил работник АЗС в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке.

Читайте также:

Российский обстрел Львова 19 ноября

Работник заправки отметил, что пришел утром на работу принимать смену и увидел последствия российского обстрела.

"Здесь не было никого. Мы стояли на противоположной стороне", — отметил он.

Сейчас АЗС не работает в полноценном режиме, поскольку пожар, а колонки выключены, поэтому топливо пока не отпускают. Известно, что открыт только магазин.

Когда заправка вернется к полному режиму работы, работники не знают.

Напомним, российские оккупанты разрушили во Львове новое отделение "Укрпочты". Уничтожено около 900 посылок клиентов.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела склада с шинами во Львове.

война Львов АЗС обстрелы оккупанты заправка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
