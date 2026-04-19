Прогноз погоди у Львові та області на завтра 20 квітня

Оголошено небезпеки: у Львові завтра очікуються сильні опади
Погода у Львові та області завтра, 20 квітня, буде хмарною. Синоптики попереджають про зливи та пориви вітру до 14 метрів на секунду. Вночі температура повітря знизиться до +3 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області на 20 квітня
Упродовж доби часом можливий дощ, а зранку та вдень — місцями значний. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Львівській області вночі +3...+8 °С, вдень +6...+11 °С;
- у Львові вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через зливи.
Пожежна небезпека
Завтра пожежна небезпека переважно відсутня. Погодні умови знижуватимуть ризик виникнення й поширення пожеж в екосистемах.
