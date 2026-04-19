Головна Львів Оголошено небезпеки: у Львові завтра очікуються сильні опади

Оголошено небезпеки: у Львові завтра очікуються сильні опади

Дата публікації: 19 квітня 2026 19:30
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 20 квітня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 20 квітня, буде хмарною. Синоптики попереджають про зливи та пориви вітру до 14 метрів на секунду. Вночі температура повітря знизиться до +3 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 20 квітня

Упродовж доби часом можливий дощ, а зранку та вдень — місцями значний. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. 

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
Погода в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • у Львівській області вночі +3...+8 °С, вдень +6...+11 °С;
  • у Львові вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через зливи.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 20 квітня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра пожежна небезпека переважно відсутня. Погодні умови знижуватимуть ризик виникнення й поширення пожеж в екосистемах.

Погода у Львові 20 квітня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 20 квітня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Мінфін, 19 квітня у Львові фіксується незначне зниження цін на бензин та дизельне пальне. Водночас вартість автогазу та А-92 залишається без змін.

А 17 квітня невідомі намагалися напасти на військових ТЦК. Правоохоронці затримали двох зловмисників, ще одного розшукують. Наразі триває досудове розслідування.

Крім того, нещодавно король Швеції Карл XVI Густав, який перебував з візитом в Україні, відвідав зруйнований росіянами будинок у Львові. Також він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та мером Львова Андрієм Садовим.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
