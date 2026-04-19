Прогноз погоди у Львові та області на завтра 20 квітня

Погода у Львові та області завтра, 20 квітня, буде хмарною. Синоптики попереджають про зливи та пориви вітру до 14 метрів на секунду. Вночі температура повітря знизиться до +3 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 20 квітня

Упродовж доби часом можливий дощ, а зранку та вдень — місцями значний. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду.

Погода в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

у Львівській області вночі +3...+8 °С , вдень +6...+11 °С ;

, вдень ; у Львові вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через зливи.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 20 квітня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра пожежна небезпека переважно відсутня. Погодні умови знижуватимуть ризик виникнення й поширення пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 20 квітня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

