Прогноз погоды во Львове и области на завтра 20 апреля

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 20 апреля, будет облачной. Синоптики предупреждают о ливнях и порывах ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до +3 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды во Львове и области на 20 апреля

В течение суток временами возможен дождь, а утром и днем — местами значительный. Ветер будет северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.

Погода в Украине 20 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

во Львовской области ночью +3...+8 °С , днем +6...+11 °С ;

, днем ; во Львове ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ливней.

Читайте также:

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове и области 20 апреля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра пожарная опасность преимущественно отсутствует. Погодные условия будут снижать риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 20 апреля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

