Главная Львов Объявлена опасность: во Львове завтра ожидаются сильные осадки

Объявлена опасность: во Львове завтра ожидаются сильные осадки

Дата публикации 19 апреля 2026 19:30
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 20 апреля
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 20 апреля, будет облачной. Синоптики предупреждают о ливнях и порывах ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до +3 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды во Львове и области на 20 апреля

В течение суток временами возможен дождь, а утром и днем — местами значительный. Ветер будет северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
Погода в Украине 20 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • во Львовской области ночью +3...+8 °С, днем +6...+11 °С;
  • во Львове ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ливней.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове и области 20 апреля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра пожарная опасность преимущественно отсутствует. Погодные условия будут снижать риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода у Львові 20 квітня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 20 апреля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минфин, 19 апреля во Львове фиксируется незначительное снижение цен на бензин и дизельное топливо. В то же время стоимость автогаза и А-92 остается без изменений.

А 17 апреля неизвестные пытались напасть на военных ТЦК. Правоохранители задержали двух злоумышленников, еще одного разыскивают. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Кроме того, недавно король Швеции Карл XVI Густав, который находился с визитом в Украине, посетил разрушенный россиянами дом во Львове. Также он встретился с президентом Владимиром Зеленским и мэром Львова Андреем Садовым.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
