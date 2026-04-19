Прогноз погоды во Львове и области на завтра 20 апреля

Объявлена опасность: во Львове завтра ожидаются сильные осадки
Погода во Львове и области завтра, 20 апреля, будет облачной. Синоптики предупреждают о ливнях и порывах ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до +3 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области на 20 апреля
В течение суток временами возможен дождь, а утром и днем — местами значительный. Ветер будет северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха:
- во Львовской области ночью +3...+8 °С, днем +6...+11 °С;
- во Львове ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ливней.
Пожарная опасность
Завтра пожарная опасность преимущественно отсутствует. Погодные условия будут снижать риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минфин, 19 апреля во Львове фиксируется незначительное снижение цен на бензин и дизельное топливо. В то же время стоимость автогаза и А-92 остается без изменений.
А 17 апреля неизвестные пытались напасть на военных ТЦК. Правоохранители задержали двух злоумышленников, еще одного разыскивают. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Кроме того, недавно король Швеции Карл XVI Густав, который находился с визитом в Украине, посетил разрушенный россиянами дом во Львове. Также он встретился с президентом Владимиром Зеленским и мэром Львова Андреем Садовым.
