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Ольгу Фреймут зацькували у мережі після її повернення в Україну

21 липня 2023 14:27
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Ольгу Фреймут зацькували у мережі після її повернення в Україну
Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: Instagram Ольги Фреймут
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Ольга Фреймут вперше від початку повномасштабного вторгення повернулась разом із дітьми в Україну.  Українська телеведуча приїхала до Львова, аби 24 липня провести тут благодійний захід  — спецлекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя".

Про це вона повідомила на своїй Instagram сторінці.

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Вхід на лекцію — донат у 700 грн 

Телеведуча у відеозверненні повідомила, що під час лекції  розповість про те, що робити з емоціями, коли їх через край, як ненавидіти з гідністю та чи доречно веселитися, коли в країні війна. Також додала, щоб потрапити на лекцію до неї треба зробити донат від 700 грн, а всі отримані гроші ведуча пообіцяла переказати добровольчому батальйону, який боронить Україну на передовій.

На такий захід у Львові шанувальники Ольги Фреймут в соціальних мереж обурились.

Скрін коментарів під відео зі сторінки Ольги Фреймут
Скрін коментарів під відео зі сторінки Ольги Фреймут

У коментарях під відео пишуть:

  • "Вам і вашим недоречним лекціям в Україні — не раді"
  • "На мій погляд, давати поради як поводити себе у час війни, як жити і насолоджуватися життям, можуть рекомендувати лише особистості які дійсно живуть у стані постійного відчуття війни. Війни яку людина собі не тільки відчуває, але й ще переймається нею.
    Наприклад, слухати постійну мелодію повітряної тривоги. Або хвилюватися за рідними що воюють на лінії зіткнення. Дивитися новини, читати пресу.
    А ви пані Олю, з усією повагою до вашої особистості, можливо усвідомлюєте що в нашій країні є війна, але ви не в повній мірі її на собі відчуваєте так як відчуває на собі громадянин України, який постійно перебуває у цій країні.
  • "Розкаже як жити,як поводитися людям в Україні  —  а потім знов поїде за кордон, туди де безпечно?"
Скрін коментарів зі сторінки Ольги Фреймут
Скрін коментарів під відео зі сторінки Ольги Фреймут

Додамо, що у Ольги Фреймут троє дітей. Старша донька ведучої, 17-річна Злата Мітчелл живе та навчається у США. З молодшими дітьми Фреймут поїхала з України під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що нещодавно соцмережами поширилося відео, де ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський під час онлайн-розподілу студентів на інтернатуру, почав ображати їх своїми коментарями.

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