Ольгу Фреймут зацькували у мережі після її повернення в Україну

Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: Instagram Ольги Фреймут

Ольга Фреймут вперше від початку повномасштабного вторгення повернулась разом із дітьми в Україну. Українська телеведуча приїхала до Львова, аби 24 липня провести тут благодійний захід — спецлекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя".

Про це вона повідомила на своїй Instagram сторінці.

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Вхід на лекцію — донат у 700 грн

Телеведуча у відеозверненні повідомила, що під час лекції розповість про те, що робити з емоціями, коли їх через край, як ненавидіти з гідністю та чи доречно веселитися, коли в країні війна. Також додала, щоб потрапити на лекцію до неї треба зробити донат від 700 грн, а всі отримані гроші ведуча пообіцяла переказати добровольчому батальйону, який боронить Україну на передовій.

На такий захід у Львові шанувальники Ольги Фреймут в соціальних мереж обурились.

Скрін коментарів під відео зі сторінки Ольги Фреймут

У коментарях під відео пишуть:

"Вам і вашим недоречним лекціям в Україні — не раді"

"На мій погляд, давати поради як поводити себе у час війни, як жити і насолоджуватися життям, можуть рекомендувати лише особистості які дійсно живуть у стані постійного відчуття війни. Війни яку людина собі не тільки відчуває, але й ще переймається нею.

Наприклад, слухати постійну мелодію повітряної тривоги. Або хвилюватися за рідними що воюють на лінії зіткнення. Дивитися новини, читати пресу.

А ви пані Олю, з усією повагою до вашої особистості, можливо усвідомлюєте що в нашій країні є війна, але ви не в повній мірі її на собі відчуваєте так як відчуває на собі громадянин України, який постійно перебуває у цій країні.

Наприклад, слухати постійну мелодію повітряної тривоги. Або хвилюватися за рідними що воюють на лінії зіткнення. Дивитися новини, читати пресу. А ви пані Олю, з усією повагою до вашої особистості, можливо усвідомлюєте що в нашій країні є війна, але ви не в повній мірі її на собі відчуваєте так як відчуває на собі громадянин України, який постійно перебуває у цій країні. "Розкаже як жити,як поводитися людям в Україні — а потім знов поїде за кордон, туди де безпечно?"

Скрін коментарів під відео зі сторінки Ольги Фреймут

Додамо, що у Ольги Фреймут троє дітей. Старша донька ведучої, 17-річна Злата Мітчелл живе та навчається у США. З молодшими дітьми Фреймут поїхала з України під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що нещодавно соцмережами поширилося відео, де ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський під час онлайн-розподілу студентів на інтернатуру, почав ображати їх своїми коментарями.