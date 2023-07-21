Ольгу Фреймут затравили в сети после ее возвращения в Украину

Телеведущая Ольга Фреймут. Фото: Instagram Ольги Фреймут

Ольга Фреймут впервые с начала полномасштабного вторжения вернулась вместе с детьми в Украину. Украинская телеведущая приехала во Львов, чтобы 24 июля провести здесь благотворительное мероприятие — спецлекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие".

Об этом она сообщила на своей Instagram странице .

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Вход на лекцию — донат в 700 грн

Телеведущая в видеообращении сообщила, что во время лекции расскажет о том, что делать с эмоциями, когда их через край, как ненавидеть с достоинством и уместно ли веселиться, когда в стране война. Также добавила, чтобы попасть на лекцию к ней нужно сделать донат от 700 грн, а все полученные деньги ведущая пообещала перевести добровольческому батальону, защищающему Украину на передовой.

На такое мероприятие во Львове поклонники Ольги Фреймут возмутились в социальных сетях.

Скрин комментариев под видео со страницы Ольги Фреймут

В комментариях под видео пишут:

"Вам и вашим неуместным лекциям в Украине — не рады"

"На мой взгляд, давать советы как вести себя во время войны, как жить и наслаждаться жизнью, могут рекомендовать только личности действительно живущие в состоянии постоянного ощущения войны. К примеру, слушать ипостоянный

звук воздушной тревоги. Или волноваться за родными воюющими на линии столкновения.

А вы Оля, со всем уважением к вашей личности, возможно осознаете что в нашей стране есть война, но вы не в полной мере ее на себе чувствуете так как чувствует на себе гражданин Украины, который постоянно находится в этой стране.

звук воздушной тревоги. Или волноваться за родными воюющими на линии столкновения. А вы Оля, со всем уважением к вашей личности, возможно осознаете что в нашей стране есть война, но вы не в полной мере ее на себе чувствуете так как чувствует на себе гражданин Украины, который постоянно находится в этой стране. "Расскажет как жить, как вести себя людям в Украине — а потом снова поедет за границу, туда где безопасно?"

Скрин комментариев под видео со страницы Ольги Фреймут

Добавим, что у Ольги Фреймут трое детей. Старшая дочь ведущей, 17-летняя Злата Митчелл живет и учится в США. С младшими детьми Фреймут уехала из Украины во время полномасштабного вторжения.

Напомним, мы ранее писали, что недавно соцсетями распространилось видео, где ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский во время онлайн-распределения студентов на интернатуру начал обижать их своими комментариями.