У МОЗ відреагували на скандал у Львівському медичному університеті

Львівський медичний університет імені Данила Галицького. Фото: пресслужба ВНЗ

Нещодавно соцмережами поширилося відео, де ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський під час онлайн-розподілу студентів на інтернатуру, почав ображати їх своїми коментарями.

На цю ситуацію відреагувало Міністерство охорони здоров'я України.

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Реакція МОЗ

Як зазначили у пресслужбі, ця ситуація, яка склалася у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, є "неприпустимою".

"Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність", — наголосили у повідомленні.

Як буде вирішена проблема

Нині при МОЗ вже створили комісію, яка оцінить ситуацію, що сталася під час розподілу студентів в інтернатуру. Комісія складатиметься з представників керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

"Комісія проаналізує ситуацію та надасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії. Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету", — зауважили у пресслужбі.

У МОЗ додали, що майбутні українські лікарі не мають ставити "мішенями для словесного насильства", адже саме в часи війни вони продовжили навчання та планують будувати майбутнє саме в Україні.

"Будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів — це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. Такі дії не залишаться без покарання. Міністерство охорони здоровʼя просить вибачення у студентів, які стали учасниками цієї ганебної ситуації, що сталася", — зазначили у повідомленні.

Також у МОЗ скоро ухвалять відповідні кадрові рішення та опрацюють скарги студентів цього університету щодо процедури розподілу в інтернатуру загалом.

Нагадаємо, у соціальних мережах поширилося відео, на якому ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський під час онлайн-розподілу студентів на інтернатуру, своїми коментарями на адресу майбутніх медиків спричинив обурення як серед інтернів, так і серед медичного оточення.