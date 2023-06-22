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В Минздраве отреагировали на скандал во Львовском медицинском университете

22 июня 2023 13:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минздраве отреагировали на скандал во Львовском медицинском университете
Львовский медицинский университет имени Даниила Галицкого. Фото: пресс-служба вуза
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Недавно соцсетями распространилось видео, где ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский во время онлайн-распределения студентов на интернатуру начал обижать их своими комментариями.

На эту ситуацию отреагировало Министерство здравоохранения Украины.

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Реакция Минздрава

Как отметили в пресс-службе, эта ситуация, сложившаяся во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, "недопустима".

"Министерство здравоохранения осуждает любые проявления сексизма и предвзятого отношения к студентам. За это каждый, кто был причастен к этой позорной ситуации, понесет ответственность", — подчеркнули в сообщении.

Как будет решена проблема

Сейчас при Минздраве уже была создана комиссия, которая оценит ситуацию, произошедшую во время распределения студентов в интернатуру. Комиссия будет состоять из представителей руководства Минздрава и соответствующих департаментов.

"Комиссия проанализирует ситуацию и даст детальную оценку действиям ректора и членам приемной комиссии. Отдельным предметом расследования станет бездействие представителя Минздрава, который присутствовал на заседании по видеосвязи, однако никоим образом не отреагировал на недопустимое поведение приемной комиссии университета", — добавили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что будущие украинские врачи не должны являться "мишенями для словесного насилия", ведь именно во время войны они продолжили обучение и планируют строить будущее именно в Украине.

"Любые проявления сексизма, словесное насилие, предвзятое отношение или обиды в сторону студентов — это позор для учреждения высшего образования и его руководства. Такие действия не останутся без наказания. Министерство здравоохранения приносит извинения студентам, которые стали участниками этой случившейсяґ позорной ситуации", — отметили в сообщении.

Также в Минздраве примут соответствующие кадровые решения и проработают жалобы студентов этого университета относительно процедуры распределения в интернатуру в целом.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, на котором ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский во время онлайн распределения студентов на интернатуру, своими комментариями в адрес будущих медиков вызвал возмущение как среди интернов, так и среди медицинской среды.

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