Сексизм, насмішки над прізвищами та тупі жарти: скандал у Львівському медичному університеті

Фасад будівлі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Фото: meduniv

У соціальних мережах шириться відео, на якому ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський під час онлайн розподілу студентів на інтернатуру, своїми коментарями на адресу майбутніх медиків спричинив обурення, як серед інтернів, так і серед медичного середовища.

До прикладу

Ректор: "Волкодав... — Ох і прізвище.. З таким прізвищем і до дітей...".

Інший член комісії: "Та вона заміж вийде".

Ректор: "Та я жартую".

"Порада" ректора випускниці: "Що робити?! Повіситись!"

Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти

"Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти і все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет", — зазначає під відео лікар-анестезіолог.

Читайте також:

Новини.LIVE вдалось поговорити із студенткою медичного університету

Дівчина не хоче, аби її прізвище фігурувало, натомість у коментарі Новини.LIVE розповіла, що під час розподілу в.о. ректора Зіменковський Борис Степанович та декан медичного Надрага Олександр Богдановчи дозволяли собі недоречні коментарі щодо студентів. Зокрема, ці випадки, що засвітилися у відео в інтернеті.

"Про жінок в хірургії, про прізвища студентів. Також було висловлювання з приводу обраної спеціальності, що "Не хотів би я до такого анестезіолога потрапити, вона ж не поважає людей". Коли представників комісії від університету попросили не принижувати студентів і повідомили, що ми чуємо їхні коментарі, вони відповіли, що так і має бути і взагалі це ми їх не поважаємо. Коли студенти намагалися висловитися, то пан Надрага відключав їм мікрофони", — каже дівчина.

Скрін коментаря студентки медичного університету

Студентка медичного університету додає, жодних вибачень від університету не отримала.

"Жодних вибачень з боку адміністрації не було. Як на мене, ці люди взагалі не мають базових навичок комунікації та абсолютно не поважають студентів, з якими працюють", — додає студентка.

"Повинна бути повага до студентів"

Відео у соціальних мережах прокоментувала Марія Грищук представиця Української медичної студентської асоціації. Представниця каже, розподіл на інтернатуру в Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького називає дискомунікацією.

Скрін допису з facebook сторінки Марії Грищук

"Під час комісії 19.06.2023 на прохання студентів надати відповіді, щодо регламентів — питання уникались, мікрофони виключались, зрештою документація не була надана. А також, некоректні висловлювання в.о. ректора Зіменковського Бориса Семеновича про студентів "як з таким прізвищем можна йти до дітей" тощо. Хоча б мінімальна повага має бути до випускників, які приймають важливе рішення своєї майбутньої спеціалізації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській спеціальній школі Марії Покрови вибухнув скандал. Мати хлопчика Галина Амеліна, син якої навчається у цій школі, у соціальних мережах заявила, що її сина з інвалідністю з початку року не запросили на жодне свято.