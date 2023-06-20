Сексизм, насмешки над фамилиями и тупые шутки: скандал во Львовском медицинском университете
В социальных сетях ширится видео, на котором ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский во время онлайн распределения студентов на интернатуру, своими комментариями в адрес будущих медиков вызвал возмущение как среди интернов, так и среди медицинской среды.
К примеру
- Ректор: "Волкодав... — Ох и фамилия... С такой фамилией и к детям...".
- Другой член комиссии: "Да она замуж выйдет".
- Ректор: "Да я шучу".
- "Совет" ректора выпускницы: "Что делать?! Повеситься!"
Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки
"Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки и все лучшее, что только может демонстрировать национальный университет", —отмечает под видео врач-анестезиолог.
Новини.LIVE удалось поговорить со студенткой медицинского университета
Девушка не хочет, чтобы ее фамилия фигурировала, а в комментарии Новини.LIVE рассказала, что во время распределения и.о. ректора Зименковского Борис Степанович и декан медицинского Надрага Александр Богдановчи позволяли себе неуместные комментарии относительно студентов. В частности, эти случаи засветились в видео в интернете.
"О женщинах в хирургии, о фамилиях студентов. Также было высказывание по поводу выбранной специальности, что "Не хотел бы я к такому анестезиологу попасть, она же не уважает людей". Когда представителей комиссии от университета попросили не унижать студентов и сообщили, что мы слышим их комментарии, они ответили, что так и должно быть и вообще это мы их не уважаем. Когда студенты пытались высказаться, то Надрага отключал им микрофоны", — говорит девушка.
Студентка медицинского университета добавляет, никаких извинений от университета не получила.
"Никаких извинений со стороны администрации не было. По-моему, эти люди вообще не имеют базовых навыков коммуникации и абсолютно не уважают студентов, с которыми работают", — добавляет студентка.
"Должно быть уважение к студентам"
Видео в социальных сетях прокомментировала Мария Грищук представитель Украинской медицинской студенческой ассоциации. Представительница говорит, что распределение на интернатуру во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого называет дискомуникацией.
"Во время комиссии 19.06.2023 по просьбе студентов предоставить ответы, относительно регламентов — вопросы избегались, микрофоны исключались, в конце концов документация не была предоставлена. А также, некорректные высказывания и.о. ректора Зименковского Бориса Семеновича о студентах "как с такой фамилией можно идти к детям" и т.д. Хотя бы минимальное уважение должно быть к выпускникам, которые принимают важное решение своей будущей специализации", — говорится в сообщении.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской специальной школе Марии Покровы разразился скандал. Мать мальчика Галина Амелина, сын которой учится в этой школе, в социальных сетях заявила, что ее сына с инвалидностью с начала года не пригласили ни на один праздник.