Сексизм, насмешки над фамилиями и тупые шутки: скандал во Львовском медицинском университете

Фасад здания Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. Фото: meduniv

В социальных сетях ширится видео, на котором ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский во время онлайн распределения студентов на интернатуру, своими комментариями в адрес будущих медиков вызвал возмущение как среди интернов, так и среди медицинской среды.

К примеру

Ректор: "Волкодав... — Ох и фамилия... С такой фамилией и к детям...".

Другой член комиссии: "Да она замуж выйдет".

Ректор: "Да я шучу".

"Совет" ректора выпускницы: "Что делать?! Повеситься!"

Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки

"Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки и все лучшее, что только может демонстрировать национальный университет", —отмечает под видео врач-анестезиолог.

Читайте также:

Новини.LIVE удалось поговорить со студенткой медицинского университета

Девушка не хочет, чтобы ее фамилия фигурировала, а в комментарии Новини.LIVE рассказала, что во время распределения и.о. ректора Зименковского Борис Степанович и декан медицинского Надрага Александр Богдановчи позволяли себе неуместные комментарии относительно студентов. В частности, эти случаи засветились в видео в интернете.

"О женщинах в хирургии, о фамилиях студентов. Также было высказывание по поводу выбранной специальности, что "Не хотел бы я к такому анестезиологу попасть, она же не уважает людей". Когда представителей комиссии от университета попросили не унижать студентов и сообщили, что мы слышим их комментарии, они ответили, что так и должно быть и вообще это мы их не уважаем. Когда студенты пытались высказаться, то Надрага отключал им микрофоны", — говорит девушка.

Скрин комментария студентки медицинского университета

Студентка медицинского университета добавляет, никаких извинений от университета не получила.

"Никаких извинений со стороны администрации не было. По-моему, эти люди вообще не имеют базовых навыков коммуникации и абсолютно не уважают студентов, с которыми работают", — добавляет студентка.

"Должно быть уважение к студентам"

Видео в социальных сетях прокомментировала Мария Грищук представитель Украинской медицинской студенческой ассоциации. Представительница говорит, что распределение на интернатуру во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого называет дискомуникацией.

Скрин сообщения с facebook страницы Марии Грищук

"Во время комиссии 19.06.2023 по просьбе студентов предоставить ответы, относительно регламентов — вопросы избегались, микрофоны исключались, в конце концов документация не была предоставлена. А также, некорректные высказывания и.о. ректора Зименковского Бориса Семеновича о студентах "как с такой фамилией можно идти к детям" и т.д. Хотя бы минимальное уважение должно быть к выпускникам, которые принимают важное решение своей будущей специализации", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской специальной школе Марии Покровы разразился скандал. Мать мальчика Галина Амелина, сын которой учится в этой школе, в социальных сетях заявила, что ее сына с инвалидностью с начала года не пригласили ни на один праздник.