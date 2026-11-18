Люди йдуть по вулиці у вітряну погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 19 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Водночас у регіоні очікуються пориви південно-західного вітру до 20 м/с, а на окремих ділянках річок продовжиться підвищення рівнів води. Температура повітря вдень становитиме до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 19 листопада

Погоду в області визначатиме теплий сектор циклону з центром над Балтійським морем. За прогнозом синоптиків, уночі температура становитиме +3…+8 °C, а вдень повітря прогріється до +8…+13 °C.

Погода у Львові 19 листопада. Фото: Meteoprog

У Львові вночі очікується +4…+6 °C, а вдень — +10…+12 °C. Істотних опадів не прогнозують, однак вітер буде південно-західним зі швидкістю 9–14 м/с. У денні години місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

На річках Львівщини підвищуватиметься рівень води

Наступної доби на гірських притоках Дністра переважатиме спад рівнів води. Водночас через надходження незначної хвилі стоку з верхів’я продовжиться підйом води на нижніх ділянках річок Стрий і Свіча, а також у Дністрі між селищами Розділ та Журавно.

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Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

Там рівні води можуть зрости на 0,1–0,4 м. Через це продовжує діяти попередження про зміну гідрологічної ситуації. На рівнинних річках басейнів Сяну та Західного Бугу також очікується поступове підвищення рівнів води.

Останні новини Львівщини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 17 листопада під час судового засідання у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія прокурор представив результати експертизи зброї. На пістолеті виявили біологічні сліди обвинуваченого Михайла Сцельнікова та ще двох людей. Сам Сцельніков визнав, що впізнав зброю, однак поставив під сумнів результати ДНК-експертизи.

Також Новини.LIVE писали, що 18 листопада на Львівщині прогнозували дощі та сильний вітер. Уночі очікували помірні опади, місцями значні, а вдень — невеликий дощ. Пориви південно-західного вітру могли сягати 20 м/с.