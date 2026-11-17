Сильний вітер та дощі: негода накриє Львівщину завтра
Погода у Львові та області завтра, 18 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Умови визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. Синоптики попередили про сильний вітер та опади.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області 18 листопада
Синоптики зазначають, що вночі очікується помірний дощ, а по півдню території місцями значний. Крім того, невеликі опади будуть і вдень. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, місцями пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівщині вночі +3...+8 °C, вдень +9...+14 °C;
- у Львові вночі +4...+6 °C, вдень +11...+13 °C.
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Як писали Новини.LIVE, у місті Мостиська Яворівського району Львівської області два автомобілі наїхали на 62-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.
А під час перебування у Львові британський принц Гаррі завітав на Всеукраїнські Ігри Нескорених, де поспілкувався з українськими ветеранами та військовими. Герцог Сассекський також підтримав учасників змагань із регбі на кріслах колісних.