Женщина с ребенком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 18 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Погодные условия будут определяться прохождением атмосферных фронтов от циклона над Балтийским морем. Синоптики предупредили о сильном ветре и осадках.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды во Львове и области 18 ноября

Синоптики отмечают, что ночью ожидается умеренный дождь, а на юге территории местами — значительный. Кроме того, небольшие осадки будут и днем. Ветер юго-западного направления со скоростью 9–14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 18 ноября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Львовской области ночью +3...+8 °C , днём +9...+14 °C ;

, днём ; во Львове ночью +4...+6 °C, днём +11...+13 °C.

Львовская область — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в городе Мостиска Яворовского района Львовской области два автомобиля наехали на 62-летнего мужчину. От полученных травм пешеход умер на месте.

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