Люди идут по улице в ветреную погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 19 ноября, во Львовской области будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. При этом в регионе ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 м/с, а на отдельных участках рек продолжится повышение уровня воды. Температура воздуха днём составит до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области 19 ноября

Погоду в области будет определять тёплый сектор циклона с центром над Балтийским морем. По прогнозу синоптиков, ночью температура составит +3…+8 °C, а днём воздух прогреется до +8…+13 °C.

Погода во Львове 19 ноября. Фото: Meteoprog

Во Львове ночью ожидается +4…+6 °C, а днём — +10…+12 °C. Существенных осадков не прогнозируется, однако ветер будет юго-западным со скоростью 9–14 м/с. В дневные часы местами возможны порывы до 15–20 м/с.

На реках Львовской области будет повышаться уровень воды

В ближайшие сутки на горных притоках Днестра будет преобладать снижение уровней воды. В то же время из-за поступления небольшой волны стока с верховьев продолжится подъем воды на нижних участках рек Стрый и Свича, а также в Днестре между поселками Раздел и Журавно.

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Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

Там уровни воды могут подняться на 0,1–0,4 м. В связи с этим продолжает действовать предупреждение об изменении гидрологической ситуации. На равнинных реках бассейнов Сяна и Западного Буга также ожидается постепенное повышение уровней воды.

Последние новости Львовской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября во время судебного заседания по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия прокурор представил результаты экспертизы оружия. На пистолете обнаружили биологические следы обвиняемого Михаила Сцельникова и еще двух человек. Сам Сцельников признал, что опознал оружие, однако поставил под сомнение результаты ДНК-экспертизы.

Также Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября во Львовской области прогнозировали дожди и сильный ветер. Ночью ожидались умеренные осадки, местами значительные, а днем — небольшой дождь. Порывы юго-западного ветра могли достигать 20 м/с.