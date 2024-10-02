Остап Стахів — суд обрав псевдоактивісту запобіжний захід

Псевдоактивіст Остап Стахів. Фото: Новини.LIVE

Галицький районний суд Львова у середу, 2 жовтня, з п'ятої спроби обрав запобіжний захід для псевдоактивіста Остапа Стахіва у вигляді арешту без права внесення застави строком на 60 діб. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Запобіжний захід для Стахіва

Зазначається, що засідання розпочалося о 10:58. Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, адже підозрюваний може змінити місце проживання або ж знищити документи, які мають важливе значення для слідства.

Так, порадившись у нарадчій кімнаті, суд призначив для Стахіва арешт без права внесення застави строком на 60 діб.

Водночас підозрюваний та його адвокат назвали дії правоохоронці "фарсом" проти нього і звинуватили сторону обвинувачення в упередженості.

"Без доказів, без нічого винесли рішення тримати мене під вартою, але я не боюсь тюрми, не боюсь СІЗО, я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, щоб ми один одного не захищали, лишали в біді і віддавали на поталу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо Конституцію і свій край. Можливо, хтось боїться йти стежкою правди, а я не боюсь йти стежкою правди", — прокоментував рішення Остап Стахів.

Що передувало

Нагадаємо, 25 вересня СБУ та поліція прийшли з обшуками до псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва.

Йому оголосили дві підозри:

ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки;

ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання — позбавлення волі на вісім років.

30 вересня у Львові відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Стахіва, але тоді рішення так і не ухвалили.

Загалом, засідання відбувалися вже чотири рази і лише з п'ятої спроби Стахіву обрали запобіжний захід.