Остап Стахив — суд избрал псевдоактивисту меру пресечения

Псевдоактивист Остап Стахов. Фото: Новини.LIVE

Галицкий районный суд Львова в среду, 2 октября с пятой попытки избрал меру пресечения для псевдоактивиста Остапа Стахива в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток. Он подозревается в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Суспільне.

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Мера пересечения для Стахива

Отмечается, что заседание началось в 10:58. Прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, ведь подозреваемый может изменить место жительства или уничтожить документы, имеющие важное значение для следствия.

Так, посовещавшись в совещательной комнате, суд назначил для Стахива арест без права внесения залога сроком на 60 суток.

В то же время подозреваемый и его адвокат назвали действия правоохранителя "фарсом" против него и обвинили сторону обвинения в предвзятости.

"Без доказательств, без ничего вынесли решение держать меня под стражей, но я не боюсь тюрьмы, не боюсь СИЗО, я иду за свой украинский народ. Украинцы, знайте, что они сейчас хотели сломать меня, сломать вас, чтобы мы друг друга не защищали, оставляли в беде и отдавали на растерзание преступникам. Мы с вами защищаем свои права, защищаем Конституцию и свой край. Возможно, кто-то боится идти тропой правды, а я не боюсь идти тропой правды", — прокомментировал решение Остап Стахив.

Что предшествовало

Напомним, 25 сентября СБУ и полиция пришли с обысками к псевдоактивисту и антивакцинатору Остапа Стахива.

Ему объявили два подозрения:

ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Максимальное наказание — лишение свободы на три года;

ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание — лишение свободы на восемь лет.

30 сентября во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для Стахива, но тогда решение так и не было принято.

В общем, заседания проходили уже четыре раза и только с пятой попытки Стахиву избрали меру пресечения.