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Головна Львів Перший день осені буде дощовим: у Львові різко зіпсується погода завтра

Перший день осені буде дощовим: у Львові різко зіпсується погода завтра

Ua ru
31 серпня 2026 21:58
1 вересня Львівщину накриють грози: оголошено жовтий рівень
Підліток під дощем. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області 1 вересня очікуються короткочасні дощі, грози та сильний західний вітер. Температура повітря вдень підніметься до +26 °C. Також повідомляється, що через небезпечні метеорологічні явища в області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині

За прогнозом синоптиків, 1 вересня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Перший день осені буде дощовим: у Львові різко зіпсується погода завтра - фото 1
Графік змін температури у Львові. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде західним, зі швидкістю 9–14 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі сягне +11...+16 °C, а вдень — +21...+26 °C.

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Якою буде погода у Львові

У Львові вночі прогнозують +12...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +23...+25 °C.

У місті також очікується гроза. Вранці та вдень можливі пориви західного вітру 15–20 м/с.

Через грози та сильний вітер на території області та у Львові оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Який буде рівень пожежної небезпеки

1 вересня на Львівщині переважно очікується низький, 1-й клас пожежної небезпеки. Місцями на півночі області вона буде середньою — 3-й клас.

Перший день осені буде дощовим: у Львові різко зіпсується погода завтра - фото 2
Прогноз пожежної небезпеки 1 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові з 1 вересня нових змін основних тарифів не очікується. Вартість проїзду, електроенергії та газу залишиться без змін, а за воду мешканці платитимуть за тарифом, який підвищили у серпні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці шукають останки вояків Війська Польського, які загинули під час боїв у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, після чого останки планують перепоховати.

погода Львів негода Львівська область прогноз погоди
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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