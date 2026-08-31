1 сентября над Львовской областью пройдут грозы: объявлен желтый уровень опасности

Подросток под дождем. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области 1 сентября ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный западный ветер. Температура воздуха днём поднимется до +26 °C. Также сообщается, что из-за опасных метеорологических явлений в области объявлен жёлтый уровень опасности.

Об этом сообщили во Львовском областном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине

По прогнозу синоптиков, 1 сентября на Львовщине будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

График изменения температуры во Львове. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет западным, со скоростью 9–14 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью достигнет +11...+16 °C, а днем — +21...+26 °C.

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Какая будет погода во Львове

Во Львове ночью прогнозируют +12...+14 °C, а днем воздух прогреется до +23...+25 °C.

В городе также ожидается гроза. Утром и днём возможны порывы западного ветра 15–20 м/с.

Из-за гроз и сильного ветра на территории области и во Львове объявлен I уровень опасности — желтый.

Какой будет уровень пожарной опасности

1 сентября на Львовщине в основном ожидается низкий, 1-й класс пожарной опасности. Местами на севере области она будет средней — 3-й класс.

Прогноз пожарной опасности на 1 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове с 1 сентября новых изменений основных тарифов не ожидается. Стоимость проезда, электроэнергии и газа останется без изменений, а за воду жители будут платить по тарифу, который повысили в августе.

Также Новини.LIVE сообщали, что на старом Голосковском кладбище во Львове начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты ищут останки солдат Польской армии, погибших во время боев в сентябре 1939 года. Работы продлятся до 2 октября, после чего останки планируется перезахоронить.