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Під час пожежі у львівській багатоповерхівці загинула жінка

16 травня 2023 15:13
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Марта Байдака
Журналіст
Під час пожежі у львівській багатоповерхівці загинула жінка
Згоріла квартира у багатоповерхівці. Фото: ДСНС Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У багатоповерхівці на вул. Симона Петлюри у Львові виникла пожежа, під час ліквідації займання рятувальники виявили в одній з квартир тіло літньої жінки.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

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Деталі пожежі

У повідомленні рятувальників вказано, що пожежа виникла ввечері у понеділок, 15 травня, в одній з квартир на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вул. Симона Петлюри, 29. На момент прибуття вогнеборців до місця події квартира була заповнена димом. Рятувальники виявили у квартирі тіло жінки 1939 року народження.

Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 25 м2. До ліквідації займання залучали 21 рятувальника та п’ять авто. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині маршрутка насмерть збила велосипедиста. На Львівщині поліцейські відділу, що спеціалізується на розслідуванні злочинів у сфері транспорту, вирішили порушити кримінальну справу за статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України.

Також ми писали, що 10 травня на автодорозі "Київ — Чоп" біля села Розвадів Стрийського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Є поранені та загиблі, серед яких двоє дітей.

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