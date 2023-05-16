Во время пожара во львовской многоэтажке погибла женщина

Сгоревшая квартира в многоэтажке. Фото: ГСЧС Львовщины

В многоэтажке по ул. Симона Петлюры во Львове возник пожар, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной из квартир тело пожилой женщины.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

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Детали пожара

В сообщении спасателей говорится, что пожар возник вечером в понедельник, 15 мая, в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки на ул. Симона Петлюры, 29. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия квартира была заполнена дымом. Спасатели обнаружили в квартире тело женщины 1939 года рождения.

Огнем были уничтожены вещи домашнего обихода на площади 25 м2. К ликвидации возгорания привлекали 21 спасателя и пять автомобилей. Причины и обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области маршрутка насмерть сбила велосипедиста. На Львовщине полицейские отдела, специализирующиеся на расследовании преступлений в сфере транспорта, решили возбудить уголовное дело по статье 286, часть 2 Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали, что 10 мая на автодороге "Киев — Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть раненые и погибшие, среди которых двое детей.