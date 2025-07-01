У Львівській області випускали чоловіків за кордон за листами з підписом Олександра III

Перевірка документів на кордоні України. Ілюстративне фото: ДПСУ

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Львівська ОВА погоджувала документи на виїзд чоловіків з підписом російського імператора Олександра III. А для логотипа свого фонду "благодійники" використовували символ російського Газпромбанку.

Такі дані оприлюднило у своєму розслідуванні NGL Media.

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Лист в ЛОВА з підписом царя РИ та логотипом банку РФ. Фото: NGL.media

Журналісти стверджують, що влітку 2022 року Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА) схвалила виїзд восьми чоловіків за кордон, спираючись на листи від неіснуючої громадської організації.

Прохання на виїзд надсилали від імені ГО "Гуманітарна надія нації", яка позиціонувала себе як українсько-французьку групу. Міністерство юстиції України підтвердило, що така організація не зареєстрована. До того ж електронна пошта, з якої надходили листи до ЛОВА, не функціонує.

Видання звернуло увагу на дивовижні деталі: листи містили логотип російського банку "Газпромбанк" та підпис російського імператора Олександра III.

Цікаво також, що на звернення від фейкового фонду ЛОВА дуже швидко реагувала — схвалювала виїзд чоловіків того ж дня або наступного після отримання листів.

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За даними NGL.media, принаймні сім з восьми чоловіків не повернулися в Україну. ЛОВА у відповідь на запит журналісті заявила, що відомо лише про одного водія, який порушив терміни перебування за кордоном.

Свою провину в ЛОВА не визнають. На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".

Раніше повідомлялось, що у Львівській області правоохоронці викрили схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Можливість виїхати коштувала 18 500 доларів.

Також на Львівщині 42-річний військовозобов'язаний ухилився від призову. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.