Во Львовской области выпускали мужчин за границу по письмам с подписью Александра III

Проверка документов на границе Украины. Иллюстративное фото: ГПСУ

Журналисты-расследователи выяснили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Львовская ОВА согласовывала документы на выезд мужчин с подписью российского императора Александра III. А для логотипа своего фонда "благотворители" использовали символ российского Газпромбанка.

Такие данные обнародовало в своем расследовании NGL Media.

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Письмо в ЛОВА с подписью царя РИ и логотипом банка РФ. Фото: NGL.media

Журналисты утверждают, что летом 2022 года Львовская областная военная администрация (ЛОВА) одобрила выезд восьми мужчин за границу, опираясь на письма от несуществующей общественной организации.

Просьбу на выезд присылали от имени ОО "Гуманитарная надежда нации", которая позиционировала себя как украинско-французскую группу. Министерство юстиции Украины подтвердило, что такая организация не зарегистрирована. К тому же электронная почта, с которой поступали письма в ЛОВА, не функционирует.

Издание обратило внимание на удивительные детали: письма содержали логотип российского банка "Газпромбанк" и подпись российского императора Александра III.

Интересно также, что на обращения от фейкового фонда ЛОВА очень быстро реагировала - одобряла выезд мужчин в тот же день или на следующий после получения писем.

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По данным NGL.media, по крайней мере семь из восьми мужчин не вернулись в Украину. ЛОВА в ответ на запрос журналистов заявила, что известно только об одном водителе, который нарушил сроки пребывания за границей.

Свою вину в ЛОВА не признают. На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА отписали лишь то, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу. Возможность выехать стоила 18 500 долларов.

Также на Львовщине 42-летний военнообязанный уклонился от призыва. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.