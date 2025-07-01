Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Подпись Александра III как пропуск через границу — скандал в ЛОВА

Подпись Александра III как пропуск через границу — скандал в ЛОВА

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 00:39
Во Львовской области выпускали мужчин за границу по письмам с подписью Александра III
Проверка документов на границе Украины. Иллюстративное фото: ГПСУ

Журналисты-расследователи выяснили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Львовская ОВА согласовывала документы на выезд мужчин с подписью российского императора Александра III. А для логотипа своего фонда "благотворители" использовали символ российского Газпромбанка.

Такие данные обнародовало в своем расследовании NGL Media.

Реклама
Читайте также:

Как действовал фейковый благотворительный фонд

Підпис Олександра III як пропуск через кордон — скандал в ЛОВА - фото 1
Письмо в ЛОВА с подписью царя РИ и логотипом банка РФ. Фото: NGL.media

Журналисты утверждают, что летом 2022 года Львовская областная военная администрация (ЛОВА) одобрила выезд восьми мужчин за границу, опираясь на письма от несуществующей общественной организации.

Просьбу на выезд присылали от имени ОО "Гуманитарная надежда нации", которая позиционировала себя как украинско-французскую группу. Министерство юстиции Украины подтвердило, что такая организация не зарегистрирована. К тому же электронная почта, с которой поступали письма в ЛОВА, не функционирует.

Издание обратило внимание на удивительные детали: письма содержали логотип российского банка "Газпромбанк" и подпись российского императора Александра III.

Интересно также, что на обращения от фейкового фонда ЛОВА очень быстро реагировала - одобряла выезд мужчин в тот же день или на следующий после получения писем.

Сколько людей выпустили из-за подписи Александра III

По данным NGL.media, по крайней мере семь из восьми мужчин не вернулись в Украину. ЛОВА в ответ на запрос журналистов заявила, что известно только об одном водителе, который нарушил сроки пребывания за границей.

Свою вину в ЛОВА не признают. На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА отписали лишь то, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу. Возможность выехать стоила 18 500 долларов.

Также на Львовщине 42-летний военнообязанный уклонился от призыва. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

граница Львовская область гуманитарная помощь путь выезд за границу
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации